07 ноября 2022

Украинские военные бегут с линии фронта у Артемовска

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Ранее стало известно, что украинские военные отступают из окрестностей города Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины несут большие потери на линии фронта у Артемовска, а их солдаты бегут с позиций. Об этом рассказал командир взвода из 53-й отдельной механизированной бригады Павел Ткачук, которого армия РФ взяла в плен. Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» вытесняют противника с окрестностей города.

«После обстрела зашли русские, много кто сбежал и был ранен. После чего начался обстрел в укрытие, сразу тогда русские заметили нас и сказали сдаваться. Либо сдаваться, либо будем уничтожены», — передает РИА Новости слова пленного.

Ткачук уточнил, что их группа решила сдаться из-за низкого морального духа. По его словам, солдаты ВСУ устали и пытаются не рисковать. «Мало кто хотел оставаться на позициях, даже „старые“ (украинские военнослужащие — ред. URA.RU), кто уже несколько месяцев, они были уставшие от всего, и вновь прибывшие, которые видели эти артобстрелы, постоянные стычки, тоже не хотели жертвовать собой и оставаться там», — рассказал мужчина.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида, нацбатов и войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее URA.RU сообщало, что солдаты частной военной компании «Вагнер» 6 ноября вытеснили украинские войска из села Иванград. Оно находится в километре от городских кварталов Артемовска.

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Вооруженные силы Украины несут большие потери на линии фронта у Артемовска, а их солдаты бегут с позиций. Об этом рассказал командир взвода из 53-й отдельной механизированной бригады Павел Ткачук, которого армия РФ взяла в плен. Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» вытесняют противника с окрестностей города. «После обстрела зашли русские, много кто сбежал и был ранен. После чего начался обстрел в укрытие, сразу тогда русские заметили нас и сказали сдаваться. Либо сдаваться, либо будем уничтожены», — передает РИА Новости слова пленного. Ткачук уточнил, что их группа решила сдаться из-за низкого морального духа. По его словам, солдаты ВСУ устали и пытаются не рисковать. «Мало кто хотел оставаться на позициях, даже „старые“ (украинские военнослужащие — ред. URA.RU), кто уже несколько месяцев, они были уставшие от всего, и вновь прибывшие, которые видели эти артобстрелы, постоянные стычки, тоже не хотели жертвовать собой и оставаться там», — рассказал мужчина. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида, нацбатов и войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее URA.RU сообщало, что солдаты частной военной компании «Вагнер» 6 ноября вытеснили украинские войска из села Иванград. Оно находится в километре от городских кварталов Артемовска.
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