Украинские военные бегут с линии фронта у Артемовска

08 ноября 2022 в 02:12 Размер текста - 17 +

Ранее стало известно, что украинские военные отступают из окрестностей города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины несут большие потери на линии фронта у Артемовска, а их солдаты бегут с позиций. Об этом рассказал командир взвода из 53-й отдельной механизированной бригады Павел Ткачук, которого армия РФ взяла в плен. Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» вытесняют противника с окрестностей города. «После обстрела зашли русские, много кто сбежал и был ранен. После чего начался обстрел в укрытие, сразу тогда русские заметили нас и сказали сдаваться. Либо сдаваться, либо будем уничтожены», — передает РИА Новости слова пленного. Ткачук уточнил, что их группа решила сдаться из-за низкого морального духа. По его словам, солдаты ВСУ устали и пытаются не рисковать. «Мало кто хотел оставаться на позициях, даже „старые“ (украинские военнослужащие — ред. URA.RU), кто уже несколько месяцев, они были уставшие от всего, и вновь прибывшие, которые видели эти артобстрелы, постоянные стычки, тоже не хотели жертвовать собой и оставаться там», — рассказал мужчина. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида, нацбатов и войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее URA.RU сообщало, что солдаты частной военной компании «Вагнер» 6 ноября вытеснили украинские войска из села Иванград. Оно находится в километре от городских кварталов Артемовска.

Вооруженные силы Украины несут большие потери на линии фронта у Артемовска, а их солдаты бегут с позиций. Об этом рассказал командир взвода из 53-й отдельной механизированной бригады Павел Ткачук, которого армия РФ взяла в плен. Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» вытесняют противника с окрестностей города. «После обстрела зашли русские, много кто сбежал и был ранен. После чего начался обстрел в укрытие, сразу тогда русские заметили нас и сказали сдаваться. Либо сдаваться, либо будем уничтожены», — передает РИА Новости слова пленного. Ткачук уточнил, что их группа решила сдаться из-за низкого морального духа. По его словам, солдаты ВСУ устали и пытаются не рисковать. «Мало кто хотел оставаться на позициях, даже „старые“ (украинские военнослужащие — ред. URA.RU), кто уже несколько месяцев, они были уставшие от всего, и вновь прибывшие, которые видели эти артобстрелы, постоянные стычки, тоже не хотели жертвовать собой и оставаться там», — рассказал мужчина. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида, нацбатов и войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее URA.RU сообщало, что солдаты частной военной компании «Вагнер» 6 ноября вытеснили украинские войска из села Иванград. Оно находится в километре от городских кварталов Артемовска.