05 ноября 2022

ЧВК «Вагнер» ведет бои за пригород Артемовска

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, бмп, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под свой контроль Иванград Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдаты частной военной компании «Вагнер» ведут ожесточенные бои с вооруженными силами Украины на территории пригорода Артемовска — Опытное. Им удалось вытеснить украинские войска из села Иванград, которое находится в километре от городских кварталов. Об этом сообщил боец группы «Вагнер».

«Впереди Иванград, он наш. Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку», — поделился с РИА Новости боец ЧВК «Вагнер» подробностями о текущей ситуации на фронте.

Еще один российский военный добавил, что накануне бойцы частной военной компании взяли под свой контроль «последние дома [в Иванграде], которые давались тяжело, с боем». «Но мы шли уверенно», — отметил он в разговоре с агентством. ВСУ продолжают обстреливать населенный пункт из минометов и тяжелой артиллерии с целью вытеснить бойцов «Вагнера».

Частная военная компания «Вагнер» была основана бизнесменом Евгением Пригожиным. Он заявлял, что не видит необходимости принимать в России специальный закон о частных военных компаниях, так как сам занимается выплатой страхований и пенсий ее сотрудникам, передает «Взгляд». Бойцы группы принимают активное участие в спецоперации на Украине. Ранее они укрепили оборону под Лисичанском.

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Солдаты частной военной компании «Вагнер» ведут ожесточенные бои с вооруженными силами Украины на территории пригорода Артемовска — Опытное. Им удалось вытеснить украинские войска из села Иванград, которое находится в километре от городских кварталов. Об этом сообщил боец группы «Вагнер». «Впереди Иванград, он наш. Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку», — поделился с РИА Новости боец ЧВК «Вагнер» подробностями о текущей ситуации на фронте. Еще один российский военный добавил, что накануне бойцы частной военной компании взяли под свой контроль «последние дома [в Иванграде], которые давались тяжело, с боем». «Но мы шли уверенно», — отметил он в разговоре с агентством. ВСУ продолжают обстреливать населенный пункт из минометов и тяжелой артиллерии с целью вытеснить бойцов «Вагнера». Частная военная компания «Вагнер» была основана бизнесменом Евгением Пригожиным. Он заявлял, что не видит необходимости принимать в России специальный закон о частных военных компаниях, так как сам занимается выплатой страхований и пенсий ее сотрудникам, передает «Взгляд». Бойцы группы принимают активное участие в спецоперации на Украине. Ранее они укрепили оборону под Лисичанском.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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