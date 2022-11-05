ЧВК «Вагнер» ведет бои за пригород Артемовска

06 ноября 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под свой контроль Иванград Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты частной военной компании «Вагнер» ведут ожесточенные бои с вооруженными силами Украины на территории пригорода Артемовска — Опытное. Им удалось вытеснить украинские войска из села Иванград, которое находится в километре от городских кварталов. Об этом сообщил боец группы «Вагнер». «Впереди Иванград, он наш. Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку», — поделился с РИА Новости боец ЧВК «Вагнер» подробностями о текущей ситуации на фронте. Еще один российский военный добавил, что накануне бойцы частной военной компании взяли под свой контроль «последние дома [в Иванграде], которые давались тяжело, с боем». «Но мы шли уверенно», — отметил он в разговоре с агентством. ВСУ продолжают обстреливать населенный пункт из минометов и тяжелой артиллерии с целью вытеснить бойцов «Вагнера». Частная военная компания «Вагнер» была основана бизнесменом Евгением Пригожиным. Он заявлял, что не видит необходимости принимать в России специальный закон о частных военных компаниях, так как сам занимается выплатой страхований и пенсий ее сотрудникам, передает «Взгляд». Бойцы группы принимают активное участие в спецоперации на Украине. Ранее они укрепили оборону под Лисичанском.

Солдаты частной военной компании «Вагнер» ведут ожесточенные бои с вооруженными силами Украины на территории пригорода Артемовска — Опытное. Им удалось вытеснить украинские войска из села Иванград, которое находится в километре от городских кварталов. Об этом сообщил боец группы «Вагнер». «Впереди Иванград, он наш. Опытное зачищать сейчас будем. Севернее в Бахмут уже входим, втягиваемся потихонечку», — поделился с РИА Новости боец ЧВК «Вагнер» подробностями о текущей ситуации на фронте. Еще один российский военный добавил, что накануне бойцы частной военной компании взяли под свой контроль «последние дома [в Иванграде], которые давались тяжело, с боем». «Но мы шли уверенно», — отметил он в разговоре с агентством. ВСУ продолжают обстреливать населенный пункт из минометов и тяжелой артиллерии с целью вытеснить бойцов «Вагнера». Частная военная компания «Вагнер» была основана бизнесменом Евгением Пригожиным. Он заявлял, что не видит необходимости принимать в России специальный закон о частных военных компаниях, так как сам занимается выплатой страхований и пенсий ее сотрудникам, передает «Взгляд». Бойцы группы принимают активное участие в спецоперации на Украине. Ранее они укрепили оборону под Лисичанском.