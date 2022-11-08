The Times: У Киева заканчиваются средства ПВО

08 ноября 2022 в 07:01 Размер текста - 17 +

Украине становится нечем сбивать российские беспилотники Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине заканчиваются средства противовоздушной обороны, поэтому западные страны должны предоставить ей передовые истребители. Это позволит противодействовать новому подходу России к ведению сражений в воздухе, пишет британская газета The Times. «Необходима дальнейшая поддержка Запада, чтобы Киев мог противостоять обновленному подходу Москвы к воздушной войне в Украине», — заявляют The Times эксперты военного аналитического центра. По данным издания, в докладе Королевского института объединенных служб (Rusi) озвучен призыв для правительства западных стран пересмотреть свое решение не включать американские истребители F-16 в состав наступательного вооружения Украины. Кроме того, в документе указана необходимость направить Киеву больше ПЗРК и зенитных орудий, запускаемых с плеча, чтобы сбивать российские беспилотники иранского происхождения Shahed-136. Ранее стало известно, что США введут новые санкции против Ирана, чтобы остановить помощь России. До этого сообщалось, что несмотря на санкции Вашингтона против Тегерана, Иран продолжает поставлять РФ беспилотники и ракеты малой дальности класса «земля-земля», пишет газета South China Morning Post.

На Украине заканчиваются средства противовоздушной обороны, поэтому западные страны должны предоставить ей передовые истребители. Это позволит противодействовать новому подходу России к ведению сражений в воздухе, пишет британская газета The Times. «Необходима дальнейшая поддержка Запада, чтобы Киев мог противостоять обновленному подходу Москвы к воздушной войне в Украине», — заявляют The Times эксперты военного аналитического центра. По данным издания, в докладе Королевского института объединенных служб (Rusi) озвучен призыв для правительства западных стран пересмотреть свое решение не включать американские истребители F-16 в состав наступательного вооружения Украины. Кроме того, в документе указана необходимость направить Киеву больше ПЗРК и зенитных орудий, запускаемых с плеча, чтобы сбивать российские беспилотники иранского происхождения Shahed-136. Ранее стало известно, что США введут новые санкции против Ирана, чтобы остановить помощь России. До этого сообщалось, что несмотря на санкции Вашингтона против Тегерана, Иран продолжает поставлять РФ беспилотники и ракеты малой дальности класса «земля-земля», пишет газета South China Morning Post.