The Times: У Киева заканчиваются средства ПВО

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Украине становится нечем сбивать российские беспилотники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине заканчиваются средства противовоздушной обороны, поэтому западные страны должны предоставить ей передовые истребители. Это позволит противодействовать новому подходу России к ведению сражений в воздухе, пишет британская газета The Times.

«Необходима дальнейшая поддержка Запада, чтобы Киев мог противостоять обновленному подходу Москвы к воздушной войне в Украине», — заявляют The Times эксперты военного аналитического центра. По данным издания, в докладе Королевского института объединенных служб (Rusi) озвучен призыв для правительства западных стран пересмотреть свое решение не включать американские истребители F-16 в состав наступательного вооружения Украины. Кроме того, в документе указана необходимость направить Киеву больше ПЗРК и зенитных орудий, запускаемых с плеча, чтобы сбивать российские беспилотники иранского происхождения Shahed-136.

Ранее стало известно, что США введут новые санкции против Ирана, чтобы остановить помощь России. До этого сообщалось, что несмотря на санкции Вашингтона против Тегерана, Иран продолжает поставлять РФ беспилотники и ракеты малой дальности класса «земля-земля», пишет газета South China Morning Post.

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На Украине заканчиваются средства противовоздушной обороны, поэтому западные страны должны предоставить ей передовые истребители. Это позволит противодействовать новому подходу России к ведению сражений в воздухе, пишет британская газета The Times. «Необходима дальнейшая поддержка Запада, чтобы Киев мог противостоять обновленному подходу Москвы к воздушной войне в Украине», — заявляют The Times эксперты военного аналитического центра. По данным издания, в докладе Королевского института объединенных служб (Rusi) озвучен призыв для правительства западных стран пересмотреть свое решение не включать американские истребители F-16 в состав наступательного вооружения Украины. Кроме того, в документе указана необходимость направить Киеву больше ПЗРК и зенитных орудий, запускаемых с плеча, чтобы сбивать российские беспилотники иранского происхождения Shahed-136. Ранее стало известно, что США введут новые санкции против Ирана, чтобы остановить помощь России. До этого сообщалось, что несмотря на санкции Вашингтона против Тегерана, Иран продолжает поставлять РФ беспилотники и ракеты малой дальности класса «земля-земля», пишет газета South China Morning Post.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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