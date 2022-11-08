РБК: россияне стали хуже платить по кредитам

Россияне стали хуже выплачивать долги по кредитным картам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В сентябре в России увеличилось число неплатежей по кредитам и займам. Об этом сообщили в «Скоринг Бюро».

«Количество автокредитных договоров, вышедших на просрочку в сентябре, увеличилось на 18,7% по сравнению с августом (36,9 тыс.). Это максимальный прирост числа проблемных контрактов на ранней стадии с февраля этого года. Объем просрочки до 30 дней в этом сегменте прибавил 12,9%, достигнув 569,1 млн рублей», — пишет РБК со ссылкой на «Скоринг Бюро».

Также заемщики стали хуже выплачивать контракты на покупку товаров в кредит (POS), за сентябрь было просрочено на 21,5% больше контрактов по сравнению с предыдущим месяцем. По кредиткам рост неплатежей составил 9,5%.

Число контрактов на просрочке в ипотеке возросло на 8,9%, а их количество стало меньше на 14,2%. По потребительским кредитам число контрактов выросло на 8,1%, а количество уменьшилось на 34,3%. РБК сообщает, что уменьшение суммы просрочки наблюдается после резкого увеличения в августе. Независимый эксперт Ольга Ульянова предположила, что причиной неплатежей по кредитам могла стать «резкая смена жизненного уклада» из-за объявления в России частичной мобилизации.

В августе сообщалось, что долги россиян по кредиткам впервые превысили сумму 1,5 трлн рублей, передает «Национальная служба новостей». Количество активных карт на руках увеличились на 2,2% и составило 52,7 миллионов единиц, что стало историческим максимумом.