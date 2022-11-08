В Венгрии хотят выйти из НАТО из-за поддержки Украины

08 ноября 2022 в 10:44 Размер текста - 17 +

Венгрия не получила от НАТО и ЕС обещанных гарантий, заявил Дьюла Тюрмер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Венгрия должна выйти из Европейского союза (ЕС) и НАТО, так как организации провоцируют эскалацию конфликта, поддерживая поставки помощи Украине. Об этом заявил председатель Венгерской коммунистической рабочей партии Дьюла Тюрмер. «Долой угрозу ядерной войны. Давайте покинем НАТО, давайте покинем Европейский Союз, Венгрия должна быть независимой. Долой Америку, долой господство США, долой инфляцию, долой капитализм», — приводит слова Дьюла Тюрмера и представителей других организаций портал Index. По мнению Тюрмера, США хотят не мира, а продолжения конфликта на Украине. Американцы не готовы смириться с тем, что мир уже не такой, каким они его хотят видеть, считает коммунист. Также председатель партии отметил, что «НАТО так и не принесла Венгрии мира с тех пор, как страна стала членом альянса». Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит усилия ЕС по оказанию помощи Украине совместными средствами. Эта позиция возникла из-за борьбы Будапешта за доступ к фондам восстановления, задержанным из-за спора о верховенстве закона.

Венгрия должна выйти из Европейского союза (ЕС) и НАТО, так как организации провоцируют эскалацию конфликта, поддерживая поставки помощи Украине. Об этом заявил председатель Венгерской коммунистической рабочей партии Дьюла Тюрмер. «Долой угрозу ядерной войны. Давайте покинем НАТО, давайте покинем Европейский Союз, Венгрия должна быть независимой. Долой Америку, долой господство США, долой инфляцию, долой капитализм», — приводит слова Дьюла Тюрмера и представителей других организаций портал Index. По мнению Тюрмера, США хотят не мира, а продолжения конфликта на Украине. Американцы не готовы смириться с тем, что мир уже не такой, каким они его хотят видеть, считает коммунист. Также председатель партии отметил, что «НАТО так и не принесла Венгрии мира с тех пор, как страна стала членом альянса». Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит усилия ЕС по оказанию помощи Украине совместными средствами. Эта позиция возникла из-за борьбы Будапешта за доступ к фондам восстановления, задержанным из-за спора о верховенстве закона.