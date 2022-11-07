Бывший силовик возглавил гражданскую оборону на «курганской Рублевке»

Бывший силовик возглавил в Кетово центр гражданской обороны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском округе, известном как «курганская Рублевка», за гражданскую оборону будет отвечать новый руководитель — Андрей Бочкарев. Информация опубликована в базе данных «Сбис».

«Андрей Бочкарев назначен руководителем Центра гражданской обороны и защиты населения (ГО и ЗН) Кетовского округа», — указано на сайте. Согласно данным сайта, до него с момента формирования центра с 11 октября до 3 ноября структуру возглавлял Александр Гребенщиков.

В разговоре с URA.RU глава округа Олег Язовских частично подтвердил информацию. «Недавно к работе приступил новый руководитель — Андрей Бочкарев, пенсионер УМВД», — говорит Язовских. По его словам, до Бочкарева центром ГО и ЗН руководил Виктор Катков, сейчас он ушел на повышение в областной аппарат гражданской обороны. По данным «Сбис», Катков руководил центром ГО и ЗН Кетовского района и являлся руководителем ликвидационной комиссии.

До этого URA.RU писало, что в Кетовском округе нашли кандидата на пост начальника управления народного образования, РАЙОНО возглавила Валентина Бакланова, ранее возглавлявшая отдел образования в Юргамышской администрации. Чиновники долгое время не хотели идти на эту должность из-за «скандальной ауры» Кетовской школы и вопросов ее выкупа.