В Перми откроется клуб, где будут играть известные диджеи Москвы

Первое время вечеринки будут проходить раз в месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми 25 ноября откроется новый ночной клуб Motion. Подробности URA.RU сообщила основатель и организатор клуба Мария Колесникова (Фамилия по просьбе Марии изменена).

«Это будет столичный вайб в Перми, московские ребята. Раз в месяц (пока) мы будем привозить именитых диджеев. Будет еще одна „фишка“, которой в Перми нет вообще нигде, но какая — пока секрет», — рассказала URA.RU Мария Колесникова.

Клуб откроется по адресу Сибирская, 16.Вход — слева, там находится кафе «Круассан». Днем в нем можно пообедать, а на время вечеринок место будет переименовываться в Motion. Диджеев будут привозить три популярных музыкальных лейбла — Bassmatic records, 16 OM, Moblack. По словам организатора клуба, предполагается, что аудиторию нового заведения составят состоятельные молодые люди и девушки возрастом от 30 лет. На входе будет организован фейс-контроль и дресс-код. Стоимость входа на открытие — 500 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермский клуб проверят из-за «Бала Антихриста». Об этом попросил депутат Госдумы Виталий Милонов.