Путин решил кадровый вопрос в тюменском суде

Президент РФ назначил нового председателя Арбитражного суда Тюменской области

08 ноября 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

Новым председателем Арбитражного суда назначен Олег Жирных Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Указом Владимира Путина на должность председателя Арбитражного суда Тюменской области назначен Олег Жирных. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ от 4 ноября 2022 № 780 „О назначении судей федеральных судов“. В соответствии с документом на 6-летний срок полномочий председателем Арбитражного суда Тюменской области назначен Олег Валерьевич Жирных», — сообщили в ведомстве. Ранее эту должность занимал Олег Финько. Однако Высшая квалификационная коллегия судей РФ не поддержала его кандидатуру для продолжения работы в должности председателя Арбитражного суда.

Указом Владимира Путина на должность председателя Арбитражного суда Тюменской области назначен Олег Жирных. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ от 4 ноября 2022 № 780 „О назначении судей федеральных судов“. В соответствии с документом на 6-летний срок полномочий председателем Арбитражного суда Тюменской области назначен Олег Валерьевич Жирных», — сообщили в ведомстве. Ранее эту должность занимал Олег Финько. Однако Высшая квалификационная коллегия судей РФ не поддержала его кандидатуру для продолжения работы в должности председателя Арбитражного суда.