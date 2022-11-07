Путин решил кадровый вопрос в тюменском суде

Указом Владимира Путина на должность председателя Арбитражного суда Тюменской области назначен Олег Жирных. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ от 4 ноября 2022 № 780 „О назначении судей федеральных судов“. В соответствии с документом на 6-летний срок полномочий председателем Арбитражного суда Тюменской области назначен Олег Валерьевич Жирных», — сообщили в ведомстве.
Ранее эту должность занимал Олег Финько. Однако Высшая квалификационная коллегия судей РФ не поддержала его кандидатуру для продолжения работы в должности председателя Арбитражного суда.
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