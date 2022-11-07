07 ноября 2022

Путин решил кадровый вопрос в тюменском суде

Президент РФ назначил нового председателя Арбитражного суда Тюменской области
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие, суд
Новым председателем Арбитражного суда назначен Олег Жирных Фото:

Указом Владимира Путина на должность председателя Арбитражного суда Тюменской области назначен Олег Жирных. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ от 4 ноября 2022 № 780 „О назначении судей федеральных судов“. В соответствии с документом на 6-летний срок полномочий председателем Арбитражного суда Тюменской области назначен Олег Валерьевич Жирных», — сообщили в ведомстве.

Ранее эту должность занимал Олег Финько. Однако Высшая квалификационная коллегия судей РФ не поддержала его кандидатуру для продолжения работы в должности председателя Арбитражного суда.

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Указом Владимира Путина на должность председателя Арбитражного суда Тюменской области назначен Олег Жирных. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ от 4 ноября 2022 № 780 „О назначении судей федеральных судов“. В соответствии с документом на 6-летний срок полномочий председателем Арбитражного суда Тюменской области назначен Олег Валерьевич Жирных», — сообщили в ведомстве. Ранее эту должность занимал Олег Финько. Однако Высшая квалификационная коллегия судей РФ не поддержала его кандидатуру для продолжения работы в должности председателя Арбитражного суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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