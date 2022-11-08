Солист Little Big пожаловался на нехватку денег после отъезда из РФ

Финансовое положение музыканта ухудшилось после отъезда из РФ
Солист музыкальной группы Little Big Илья Прусикин пожаловался на нехватку денег после отъезда группы из России. Об своем положении музыкант рассказал в интервью газете Deutsche Welle (признана СМИ — иностранным агентом).
«Мне говорят: „Ты не высылаешь деньги…“. У меня денег сейчас у самого нет», — признался Прусикин.
Кроме того, солист рассказал, что положение группы на данный момент хуже, чем было до отъезда. «Мы оставили все. Мы начали жизнь с чистого листа. То есть, мы уже не такие богатые, как были», — сказал он.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews