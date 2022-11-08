Солист Little Big пожаловался на нехватку денег после отъезда из РФ

08 ноября 2022 в 12:11 Размер текста - 17 +

Финансовое положение музыканта ухудшилось после отъезда из РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Солист музыкальной группы Little Big Илья Прусикин пожаловался на нехватку денег после отъезда группы из России. Об своем положении музыкант рассказал в интервью газете Deutsche Welle (признана СМИ — иностранным агентом). «Мне говорят: „Ты не высылаешь деньги…“. У меня денег сейчас у самого нет», — признался Прусикин. Кроме того, солист рассказал, что положение группы на данный момент хуже, чем было до отъезда. «Мы оставили все. Мы начали жизнь с чистого листа. То есть, мы уже не такие богатые, как были», — сказал он.

Солист музыкальной группы Little Big Илья Прусикин пожаловался на нехватку денег после отъезда группы из России. Об своем положении музыкант рассказал в интервью газете Deutsche Welle (признана СМИ — иностранным агентом). «Мне говорят: „Ты не высылаешь деньги…“. У меня денег сейчас у самого нет», — признался Прусикин. Кроме того, солист рассказал, что положение группы на данный момент хуже, чем было до отъезда. «Мы оставили все. Мы начали жизнь с чистого листа. То есть, мы уже не такие богатые, как были», — сказал он.