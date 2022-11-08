Лидер «Новых людей» поделился советами с молодыми бизнесменами

08 ноября 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Алексей Нечаев встретился со студентами Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU Лидер партии «Новые люди», основатель компании Faberlic Алексей Нечаев встретился с победителями молодежного предпринимательского турнира программы «Я в деле» и дал начинающим предпринимателям советы по развитию бизнеса. В частности, учиться организовывать работу людей. «Организовать работу пяти человек — уже сложная задача. Научиться этому проще всего в студенчестве, когда есть время, например, пойти вожатым в детский лагерь», — заявил Нечаев. Также Нечаев порекомендовал доводить любой проект до конца и одновременно держать фокус на своих действиях и на заработке. Информацию сообщили URA.RU в пресс-службе благотворительного фонда поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ», который является инициатором проекта. Участниками бизнес-сессии стали студенты вузов из Омска, Орла и Липецка, участники программы «Я в деле», ставшие победителями всероссийского предпринимательского турнира. Задача сессии — вдохновить ребят идеей предпринимательства в диалоге с федеральными экспертами и опытными предпринимателями, дать уникальные практические знания и инструменты, которые необходимы на старте собственного бизнеса. За время сессии ребята совместно с федеральными экспертами смогли доработать свои бизнес-проекты. Нечаев обсудил с молодыми предпринимателями из Липецка их проект пышечной для молодых людей и семей с детьми — Donut’s duck и дал рекомендации. «Мы нашли идею, когда одна из членов команды принесла пончики в университет», — рассказала одна из победительниц проекта София Овчинникова. Она отметила, что они уже начали реализацию проекта в университете и хотят расширить заработок. «Важна этика бизнеса. Подумайте о заменителе сахара и фритюра, чтобы пышки не были такими вредными», — сказал Нечаев. Участники из Омска представили свою идею образовательной игры по основам нефтегазового дела, а победители из Орла предложили проект деревянного конструктора для детей. «Я в деле» — это бесплатный образовательный курс по предпринимательской деятельности для студентов. Программа начала работу в январе и реализуется уже в 63 регионах благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» при поддержке Минобрнауки России. Участниками этого сезона стали 7 тысяч студентов российских вузов. Прошедшие обучение по этой программе смогут стать наставниками для других школьников и студентов. Алексей Нечаев поделился своим опытом со студентами Пресс-служба «Новых людей» Победители программы «Я в деле» посетили бизнес-сессию в Москве Пресс-служба «Новых людей» Алексей Нечаев дал студентам советы по их проектам Пресс-служба «Новых людей»

Лидер партии «Новые люди», основатель компании Faberlic Алексей Нечаев встретился с победителями молодежного предпринимательского турнира программы «Я в деле» и дал начинающим предпринимателям советы по развитию бизнеса. В частности, учиться организовывать работу людей. «Организовать работу пяти человек — уже сложная задача. Научиться этому проще всего в студенчестве, когда есть время, например, пойти вожатым в детский лагерь», — заявил Нечаев. Также Нечаев порекомендовал доводить любой проект до конца и одновременно держать фокус на своих действиях и на заработке. Информацию сообщили URA.RU в пресс-службе благотворительного фонда поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ», который является инициатором проекта. Участниками бизнес-сессии стали студенты вузов из Омска, Орла и Липецка, участники программы «Я в деле», ставшие победителями всероссийского предпринимательского турнира. Задача сессии — вдохновить ребят идеей предпринимательства в диалоге с федеральными экспертами и опытными предпринимателями, дать уникальные практические знания и инструменты, которые необходимы на старте собственного бизнеса. За время сессии ребята совместно с федеральными экспертами смогли доработать свои бизнес-проекты. Нечаев обсудил с молодыми предпринимателями из Липецка их проект пышечной для молодых людей и семей с детьми — Donut’s duck и дал рекомендации. «Мы нашли идею, когда одна из членов команды принесла пончики в университет», — рассказала одна из победительниц проекта София Овчинникова. Она отметила, что они уже начали реализацию проекта в университете и хотят расширить заработок. «Важна этика бизнеса. Подумайте о заменителе сахара и фритюра, чтобы пышки не были такими вредными», — сказал Нечаев. Участники из Омска представили свою идею образовательной игры по основам нефтегазового дела, а победители из Орла предложили проект деревянного конструктора для детей. «Я в деле» — это бесплатный образовательный курс по предпринимательской деятельности для студентов. Программа начала работу в январе и реализуется уже в 63 регионах благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» при поддержке Минобрнауки России. Участниками этого сезона стали 7 тысяч студентов российских вузов. Прошедшие обучение по этой программе смогут стать наставниками для других школьников и студентов.