07 ноября 2022
06 ноября 2022

Новобранцев их отдаленного района ЯНАО призвали на службу

© Служба новостей «URA.RU»
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Новобранцы из Ямальского района отправились в пункт сбора в Ноябрьске Фото:

Новобранцы из Ямальского района (ЯНАО) отправились в пункт сбора в Ноябрьске. Об этом написали в telegram-канале «Мой Ямальский район».

«Первые новобранцы из Ямальского района отправились в пункт сбора в Ноябрьске. Части, в которых будут служить северяне, остаются прежними», — сообщается в telegram-канале.

Отмечается, что на срочную службу из Ямальского района было призвано около 40 человек. В районах Крайнего Севера призыв проводится только один раз в году.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ЯНАО, которые попали под осенний призыв, не отправят в зону СВО. Отправка первой группы новобранцев Ямала была намечена на 9 ноября.

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Новобранцы из Ямальского района (ЯНАО) отправились в пункт сбора в Ноябрьске. Об этом написали в telegram-канале «Мой Ямальский район». «Первые новобранцы из Ямальского района отправились в пункт сбора в Ноябрьске. Части, в которых будут служить северяне, остаются прежними», — сообщается в telegram-канале. Отмечается, что на срочную службу из Ямальского района было призвано около 40 человек. В районах Крайнего Севера призыв проводится только один раз в году. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ЯНАО, которые попали под осенний призыв, не отправят в зону СВО. Отправка первой группы новобранцев Ямала была намечена на 9 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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