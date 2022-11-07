Новобранцев их отдаленного района ЯНАО призвали на службу

Новобранцы из Ямальского района отправились в пункт сбора в Ноябрьске
Новобранцы из Ямальского района (ЯНАО) отправились в пункт сбора в Ноябрьске. Об этом написали в telegram-канале «Мой Ямальский район».
«Первые новобранцы из Ямальского района отправились в пункт сбора в Ноябрьске. Части, в которых будут служить северяне, остаются прежними», — сообщается в telegram-канале.
Отмечается, что на срочную службу из Ямальского района было призвано около 40 человек. В районах Крайнего Севера призыв проводится только один раз в году.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ЯНАО, которые попали под осенний призыв, не отправят в зону СВО. Отправка первой группы новобранцев Ямала была намечена на 9 ноября.
Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao