Призывников из ЯНАО не отправят в зону СВО

03 ноября 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Призывников не отправят в зону СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей ЯНАО, которые попали под осенний призыв в 2022 году, не отправят в зону специальной военной операции. Об этом сообщил окружной военный комиссар, полковник Михаил Торовин. «В четыре новых российских субъекта — Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области призывников не отправят. Отправка первой группы новобранцев Ямала намечена на 9 ноября», — передает слова Торовина ИА «Север-Пресс». Президент страны Владимир Путин сообщил о начале спецоперации на территориях Украины 24 февраля текущего года. Глава государства заявил, что главная цель — защита мирного населения Донбасса от агрессии со стороны ВСУ.

Жителей ЯНАО, которые попали под осенний призыв в 2022 году, не отправят в зону специальной военной операции. Об этом сообщил окружной военный комиссар, полковник Михаил Торовин. «В четыре новых российских субъекта — Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области призывников не отправят. Отправка первой группы новобранцев Ямала намечена на 9 ноября», — передает слова Торовина ИА «Север-Пресс». Президент страны Владимир Путин сообщил о начале спецоперации на территориях Украины 24 февраля текущего года. Глава государства заявил, что главная цель — защита мирного населения Донбасса от агрессии со стороны ВСУ.