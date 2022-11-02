02 ноября 2022

Призывников из ЯНАО не отправят в зону СВО

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Призывной отправной пункт. Курган, армия, солдаты, призывники, новобранцы, вооруженные силы, армейская одежда
Призывников не отправят в зону СВО Фото:

Жителей ЯНАО, которые попали под осенний призыв в 2022 году, не отправят в зону специальной военной операции. Об этом сообщил окружной военный комиссар, полковник Михаил Торовин.

«В четыре новых российских субъекта — Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области призывников не отправят. Отправка первой группы новобранцев Ямала намечена на 9 ноября», — передает слова Торовина ИА «Север-Пресс».

Президент страны Владимир Путин сообщил о начале спецоперации на территориях Украины 24 февраля текущего года. Глава государства заявил, что главная цель — защита мирного населения Донбасса от агрессии со стороны ВСУ.

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Жителей ЯНАО, которые попали под осенний призыв в 2022 году, не отправят в зону специальной военной операции. Об этом сообщил окружной военный комиссар, полковник Михаил Торовин. «В четыре новых российских субъекта — Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области призывников не отправят. Отправка первой группы новобранцев Ямала намечена на 9 ноября», — передает слова Торовина ИА «Север-Пресс». Президент страны Владимир Путин сообщил о начале спецоперации на территориях Украины 24 февраля текущего года. Глава государства заявил, что главная цель — защита мирного населения Донбасса от агрессии со стороны ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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