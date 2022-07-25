Появилась версия о причине смертельного ДТП с катком в Кургане

ДТП произошло 21 июля на Омском мосту в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ДТП с катком на Омском мосту в Кургане, в результате которого погибла девушка — водитель автомобиля Geely, могло произойти из-за неисправного прицепа. Грузовой автомобиль перед выпуском на дорогу никто не проверил, рассказали URA.RU источники, близкие к силовым структурам.

«Оказалось, что с водителем никакие инструктажи не проводилось, техническое состояние грузовика никто не проверял. Кроме того, на прицепном устройстве есть явные следы переделки, сварки. Прицеп явно требовал ремонта», — рассказал один из инсайдеров.

Источники отмечают, что владельцем грузового автомобиля с прицепом является местный предприниматель. «Он, конечно, свое получит, но вначале будут проводиться экспертизы, которые требуют времени», — добавил собеседник.

Перевозка груза осуществлялась от лица ИП. Перед выпуском машины было необходимо убедиться в ее безопасности, отмечают инсайдеры. Поэтому помимо уголовного дела в отношении водителя грузовика, которое возбуждается полицией автоматически по статье о нарушении ПДД, СК может возбудить уголовное дело в отношении предпринимателя по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В региональном следственном управлении СК пообещали ответить на письменный запрос URA.RU и прокомментировать эту информацию. Также запрос отправлен в региональное УМВД. Контактов предпринимателя в распоряжении URA.RU нет.

Ранее URA.RU сообщало, что 21 июля на Омском мосту в Кургане автомобиль MAN буксировал полуприцеп, на котором находился каток. Крепление оборвалось, прицеп выехал на встречную полосу, каток придавил автомобиль Geely MK. Находившаяся за рулем иномарки девушка скончалась на месте. В отношении водителя автомобиля МАN возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ. Материалы в отношении руководителей организации, которой принадлежит грузовик, направили в региональное СУ СК для принятия решения.