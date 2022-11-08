Китай отменил выступление лидера ЕС, критиковавшего Россию

Выступление Шаля Мишеля отменили по просьбе китайских властейHANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС
Китайские власти отменили выступление председателя Европейского совета Шарля Мишеля, не показав записанное им видеообращение на открытии крупной торговой выставки. Об этом сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтс. Известно, что в заранее записанном ролике Мишель критиковал российскую специальную операцию на Украине.
«По просьбе китайских властей мы действительно предоставили предварительно записанное сообщение, которое в конечном итоге не было показано. Мы решили эту проблему по нормальным дипломатическим каналам», — приводит агентство слова пресс-секретаря Мишеля Баренда Лейтса. Агентство отмечает, что предварительно записанное видео европейского лидера должно было стать одним из выступлений мировых лидеров и глав международных организаций на церемонии.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Китай поддерживает позицию Евросоюза по конфликту на Украине. Также Си Цзиньпин отметил, что в нынешних условиях международное сообщество должно совместно поддержать все усилия по мирному урегулированию украинского кризиса.
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Китайские власти отменили выступление председателя Европейского совета Шарля Мишеля, не показав записанное им видеообращение на открытии крупной торговой выставки. Об этом сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтс. Известно, что в заранее записанном ролике Мишель критиковал российскую специальную операцию на Украине. «По просьбе китайских властей мы действительно предоставили предварительно записанное сообщение, которое в конечном итоге не было показано. Мы решили эту проблему по нормальным дипломатическим каналам», — приводит агентство слова пресс-секретаря Мишеля Баренда Лейтса. Агентство отмечает, что предварительно записанное видео европейского лидера должно было стать одним из выступлений мировых лидеров и глав международных организаций на церемонии. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Китай поддерживает позицию Евросоюза по конфликту на Украине. Также Си Цзиньпин отметил, что в нынешних условиях международное сообщество должно совместно поддержать все усилия по мирному урегулированию украинского кризиса.