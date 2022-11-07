Тюменцы пожаловались на гей-пропаганду в правительственном издании

Тюменцы разглядели ЛГБТ-пропаганду в смайле Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменцев возмутил смайл с девушками, держащимися за руки. Изображение было размещено на новостном сайте Moi portal. Об этом URA.RU рассказал представитель инициативной группы жителей Дмитрий Кузеванов. Активисты отправили свою жалобу на имя учредителя Агентства современных коммуникаций (подчинено региональному правительству), которому принадлежит Moi portal.

«Считаем недопустимым использование смайлов, пропагандирующих нетрадиционные отношения в государственных средствах массовой информации. Сегодня, в момент сплочения общества против общей угрозы, мы должны отстаивать и защищать наши национальные ценности», — написали активисты в официальном письме (имеется в распоряжении редакции).

Руководитель онлайн издания Moi portal Дмитрий Колобов на вопрос корреспондента URA.RU ответил, что смайл в понимании редакции несет в себе совсем иной смысл: «Цель использования такого смайлика исключительно одна: показать многонациональность нашей страны и дружбу народов. В данном случае это две подруги, которые могут вместе ходить на мероприятия нашего города. Держаться за руки для подруг абсолютно нормальное явление. Дружба и мир всегда были нашими традиционными ценностями, они, в том числе, соответствуют положениям Конституции РФ. Пропаганды ЛГБТ в данной ситуации нет. Мы не демонстрируем нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения», — прокомментировал ситуацию Колобов.

Ранее URA.RU сообщало, что 20% от общего числа представителей молодежи в Тюмени нетерпимы к представителям ЛГБТ-сообществ. Кроме того, тюменцев раздражают олигархи, преступные элементы, националисты и наркоманы.