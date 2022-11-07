07 ноября 2022

Генералу МЧС разрешили застроить лес на окраине Екатеринбурга, но при одном условии

© Служба новостей «URA.RU»
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По замыслу Виктора Теряева, на участках должна появиться жилая высотка для сотрудников Фото:

Глава свердловского управления МЧС генерал-лейтенант Виктор Теряев получил одобрение от властей Екатеринбурга на застройку лесного участка у Объездной дороги (за ТЦ «Мега») жильем для сотрудников. Но при одном условии — «после прекращения права постоянного (бессрочного) пользования [участками] иной организации». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в ответ на запрос URA.RU.

2 ноября агентство сообщило, что в начале сентября Теряев попросил мэра Алексея Орлова, во-первых, безвозмездно предоставить МЧС три участка под строительство высотки для сотрудников, а во-вторых, присвоить им статус Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). Городская комиссия по изменению правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в удовлетворении запроса отказало, рассказывал один из участников совещания. По его словам, это связано с тем, что в действующем генплане территория имеет статус «зеленой».

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«Запрос Главного управления МЧС России по Свердловской области был рассмотрен на заседании комиссии по рассмотрению вопросов градостроительства, архитектуры и землепользования городского округа — муниципального образования „город Екатеринбург“. По данным Единого государственного реестра недвижимости, данные участки находятся в постоянном (бессрочном) пользовании иного учреждения. По результатам рассмотрения вопроса комиссия считает возможным предоставление Главному управлению МЧС России по Свердловской области указанного участка в безвозмездное пользование после прекращения права постоянного (бессрочного) пользования иной организации», — уточнили в МЧС.

Территория, о которой идет речь, выделена красным
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Глава свердловского управления МЧС генерал-лейтенант Виктор Теряев получил одобрение от властей Екатеринбурга на застройку лесного участка у Объездной дороги (за ТЦ «Мега») жильем для сотрудников. Но при одном условии — «после прекращения права постоянного (бессрочного) пользования [участками] иной организации». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в ответ на запрос URA.RU. 2 ноября агентство сообщило, что в начале сентября Теряев попросил мэра Алексея Орлова, во-первых, безвозмездно предоставить МЧС три участка под строительство высотки для сотрудников, а во-вторых, присвоить им статус Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). Городская комиссия по изменению правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в удовлетворении запроса отказало, рассказывал один из участников совещания. По его словам, это связано с тем, что в действующем генплане территория имеет статус «зеленой». «Запрос Главного управления МЧС России по Свердловской области был рассмотрен на заседании комиссии по рассмотрению вопросов градостроительства, архитектуры и землепользования городского округа — муниципального образования „город Екатеринбург“. По данным Единого государственного реестра недвижимости, данные участки находятся в постоянном (бессрочном) пользовании иного учреждения. По результатам рассмотрения вопроса комиссия считает возможным предоставление Главному управлению МЧС России по Свердловской области указанного участка в безвозмездное пользование после прекращения права постоянного (бессрочного) пользования иной организации», — уточнили в МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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