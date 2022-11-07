Владимир Машков раскрыл свердловчанам, готов ли он снимать фильмы о спецоперации

Владимир Машков готов снять фильм о спецоперации, когда ее участники напишут об этом книги

08 ноября 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Машков не исключает, что после окончания СВО появятся фильмы о спецоперации на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Артист и режиссер Владимир Машков признался, что в будущем может заняться съемками фильма об участниках СВО, но для этого должно пройти время и появиться истории, на основе которых можно будет заниматься кинопроизводством подобных картин. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, посвященной гастролям театра Олега Табакова. «Я не готов пока ответить [на этот вопрос], бесспорно должны быть такие истории, но мы внутри этой истории сейчас. Нужно от них чуть-чуть отдалиться, и писать об этом должны люди, которые прошли это. Сейчас будет появляться литература, которую будут писать люди, прошедшие спецоперацию», — сообщил Машков. Ранее Владимир Машков заявил, что готов посетить раненых участников спецоперации, которые сейчас находятся в военном госпитале в Екатеринбурге. Артист приехал в столицу Урала, чтобы представить горожанам постановку «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя. Показ пройдет в Екатеринбургском театре юного зрителя 9 и 10 ноября. Также артист проведет прослушивания с 11 по 13 ноября, где выберет свердловчан, которые получат шанс поступить в Московскую театральную школу Табакова.

Артист и режиссер Владимир Машков признался, что в будущем может заняться съемками фильма об участниках СВО, но для этого должно пройти время и появиться истории, на основе которых можно будет заниматься кинопроизводством подобных картин. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, посвященной гастролям театра Олега Табакова. «Я не готов пока ответить [на этот вопрос], бесспорно должны быть такие истории, но мы внутри этой истории сейчас. Нужно от них чуть-чуть отдалиться, и писать об этом должны люди, которые прошли это. Сейчас будет появляться литература, которую будут писать люди, прошедшие спецоперацию», — сообщил Машков. Ранее Владимир Машков заявил, что готов посетить раненых участников спецоперации, которые сейчас находятся в военном госпитале в Екатеринбурге. Артист приехал в столицу Урала, чтобы представить горожанам постановку «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя. Показ пройдет в Екатеринбургском театре юного зрителя 9 и 10 ноября. Также артист проведет прослушивания с 11 по 13 ноября, где выберет свердловчан, которые получат шанс поступить в Московскую театральную школу Табакова.