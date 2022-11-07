Роспотребнадзор ХМАО отреагировал на видео с крысой в «Магните»

08 ноября 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

После видео с крысой в «Магните» владельцы сети получили предостережение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Роспотребнадзор отреагировал на публикацию видео с крысой, бегающей по полкам в «Магните» в Нижневартовске (ХМАО). Начальник территориального отдела ведомства по Нижневартовску, Нижневартовскому району и Мегиону Азат Галлиулин сообщил журналисту URA.RU о вынесении предостережения в отношении ЗАО «Тандер», которому принадлежит торговая сеть. «Нашим ведомством вынесено предостережение ЗАО „Тандер“ о недопущении нарушений законодательства в части соблюдения санитарных норм в торговом помещении сети „Магнит“, расположенном по адресу: улица Героев Самотлора, 20а, в частности, правил дератизации. По нашим сведениям, администрация города также взяла ситуацию в данной торговой точке на контроль», — прокомментировал Галлиулин. В пресс-службе мэрии Нижневартовска информацию о взятии на контроль инцидента подтвердили. Если представители сети не отреагируют на предостережение, их ждут внеплановые проверки и другие санкции. В пресс-службе торговой сети «Магнит» заявили, что соблюдение санитарных норм является для компании приоритетом. «Дератизация магазинов, в том числе торговой точки на Героев Самотлора 20а, проводится ежемесячно. Проводится обработка помещений с использованием специальных средств. В ближайшее время мы проведем внеплановую комплексную обработку помещения торговой точки», — сообщили в пресс-службе «Магнита». Ранее URA.RU писало о покупателях «Магнита», снявших скандальное видео с крысами, которые бегают по полкам с крупами в торговом зале. Пресс-служба торговой сети на момент публикации материала не ответила на запрос журналиста агентства.

Роспотребнадзор отреагировал на публикацию видео с крысой, бегающей по полкам в «Магните» в Нижневартовске (ХМАО). Начальник территориального отдела ведомства по Нижневартовску, Нижневартовскому району и Мегиону Азат Галлиулин сообщил журналисту URA.RU о вынесении предостережения в отношении ЗАО «Тандер», которому принадлежит торговая сеть. «Нашим ведомством вынесено предостережение ЗАО „Тандер“ о недопущении нарушений законодательства в части соблюдения санитарных норм в торговом помещении сети „Магнит“, расположенном по адресу: улица Героев Самотлора, 20а, в частности, правил дератизации. По нашим сведениям, администрация города также взяла ситуацию в данной торговой точке на контроль», — прокомментировал Галлиулин. В пресс-службе мэрии Нижневартовска информацию о взятии на контроль инцидента подтвердили. Если представители сети не отреагируют на предостережение, их ждут внеплановые проверки и другие санкции. В пресс-службе торговой сети «Магнит» заявили, что соблюдение санитарных норм является для компании приоритетом. «Дератизация магазинов, в том числе торговой точки на Героев Самотлора 20а, проводится ежемесячно. Проводится обработка помещений с использованием специальных средств. В ближайшее время мы проведем внеплановую комплексную обработку помещения торговой точки», — сообщили в пресс-службе «Магнита». Ранее URA.RU писало о покупателях «Магнита», снявших скандальное видео с крысами, которые бегают по полкам с крупами в торговом зале. Пресс-служба торговой сети на момент публикации материала не ответила на запрос журналиста агентства.