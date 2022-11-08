В Донецке откроют отделение «Женской гвардии Урала»

Отделение патриотического движения Урала появится в Донецке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уроженки Урала Ольга Сметанина и Елена Антипина, основавшие патриотическое движение «Женская гвардия Урала» (ЖГУт), открывают отделение организации в Донецке. Об этом сообщил корреспондент URA.RU Евгений Линин.

«У нашей поездки [в Донецк] было несколько целей. — это открытие представительства Жгута на территории ДНР. Мы встретились с замечательной, умной и очень красивой девушкой, донецкой журналисткой Эллой Михайловой. Она невероятна», — поделилась Ольга Сметанина с URA.RU. Она выразила надежду, что именно Михайлова возглавит отделение движения в Донбассе.

«Сейчас наше движение активно развивает благотворительное направление, в рамках него в Екатеринбурге был организован большой благотворительный концерт», — заявила Сметанина. Выручку с концерта девушки отправили в качестве помощи бойцам в Донецк. Основательницы движения привезли автомобиль «Нива» для командира первого ударно-штурмового батальона 131-го полка ДНР Максима Дроздова («Индуса»), а также медпрепараты, письма от детей для военных и обереги для бойцов Первой Славянской бригады. Сегодня девушки возвращаются в Екатеринбург.

После начала спецоперации на Украине появилось множество благотворительных организаций и неравнодушных граждан, помогающих военным, участвующим в СВО. Так, например, был создан фонд «ЗаЩИТа». Через него все желающие могут поддержать военнослужащих.