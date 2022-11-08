Новый помощник мэра Екатеринбурга по выборам ушел на фронт. Фото

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С конца сентября Артем Николаев занимался созданным Орловым центром помощи семьям мобилизованных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Член федерального координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) Артем Николаев, недавно устроившийся к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, отправился добровольцем на фронт. Это следует из поста в telegram-канале первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака.

Группа состоит из десяти человек — молодогвардейцев и волонтеров «Боевого братства». «Сейчас их ждет подготовка, а уже совсем скоро они отправятся в зону проведения СВО. На данный момент в спецоперации уже участвуют 64 молодогвардейца. Наш долг — защитить жителей Донбасса, которые более восьми лет терпели издевательства со стороны ВСУ», — процитировал Турчак Антона Демидова, лидера МГЕР.

Звонок корреспондента URA.RU застал Николаева в дороге из Москвы в Ростов-на-Дону (вероятно, там будет проходить боевая подготовка). По словам Николаева, об отправке на фронт он думал последние несколько месяцев — за плечами военная кафедра. Однако не хотел оставлять беременную жену. «В середине октября у меня родился сын. Я убедился, что с семьей все в порядке, быт обеспечен. И воспользовался первой же возможностью уехать [на фронт]. Для меня честь — защищать родину», — объяснил Николаев.

Ему 26 лет. В 2016—2022 годах он возглавлял свердловское отделение МГЕР, в федеральное руководство организации он входит с 2019 года. В сентябре Николаев стал координатором «Единой России» по Екатеринбургу (мэр Орлов искал человека на эту позицию с начала года). Новая должность предполагает его участие в кампании по выборам в гордуму 2023 года.

Перед отправкой с добровольцами пообщалась вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова
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Член федерального координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) Артем Николаев, недавно устроившийся к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, отправился добровольцем на фронт. Это следует из поста в telegram-канале первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака. Группа состоит из десяти человек — молодогвардейцев и волонтеров «Боевого братства». «Сейчас их ждет подготовка, а уже совсем скоро они отправятся в зону проведения СВО. На данный момент в спецоперации уже участвуют 64 молодогвардейца. Наш долг — защитить жителей Донбасса, которые более восьми лет терпели издевательства со стороны ВСУ», — процитировал Турчак Антона Демидова, лидера МГЕР. Звонок корреспондента URA.RU застал Николаева в дороге из Москвы в Ростов-на-Дону (вероятно, там будет проходить боевая подготовка). По словам Николаева, об отправке на фронт он думал последние несколько месяцев — за плечами военная кафедра. Однако не хотел оставлять беременную жену. «В середине октября у меня родился сын. Я убедился, что с семьей все в порядке, быт обеспечен. И воспользовался первой же возможностью уехать [на фронт]. Для меня честь — защищать родину», — объяснил Николаев. Ему 26 лет. В 2016—2022 годах он возглавлял свердловское отделение МГЕР, в федеральное руководство организации он входит с 2019 года. В сентябре Николаев стал координатором «Единой России» по Екатеринбургу (мэр Орлов искал человека на эту позицию с начала года). Новая должность предполагает его участие в кампании по выборам в гордуму 2023 года.
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