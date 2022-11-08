Мэрия Екатеринбурга нашла, кто заменит гнилые троллейбусы на деньги от Путина

Новые троллейбусы Екатеринбургу поставит компания «Автотехком»

Троллейбусы из нынешнего парка Екатеринбурга сильно изношены Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Новые троллейбусы для Екатеринбурга поставит санкт-петербургская компания «Автотехком», которая является официальным дилером Минского автомобильного завода (МАЗ) в России. Фирма стала победителем объявленного мэрией аукциона, следует из результатов на портале госзакупок.

«Поставка 45 троллейбусов большой вместимости с увеличенным автономным ходом. Поставщик — ООО „Автотехком“. Общая стоимость контракта — 1,435 млрд рублей. Стоимость одной единицы [троллейбуса] — 31,9 млн рублей», — говорится в результатах аукциона. Изначальную стоимость тендера в 1,450 млрд рублей «Автотехком» снизил на 15 млрд.

Деньги на закупку новых троллейбусов Екатеринбург получил после разговора губернатора Евгения Куйвашева с президентом РФ Владимиром Путиным. Последний подловил главу региона на нестыковках в официальных документах, но все равно согласился помочь с получением 1,5 млрд рублей. Средств хватит на покупку 45 новых троллейбусов — это четверть действующего парка.

URA.RU сообщало, что на крупный контракт с мэрией Екатеринбурга претендовала ГК «Синара», производящая троллейбусы. Запрос в мэрию приходил и от другого крупного игрока — из Белоруссии. Купить троллейбусы мэру предложило предприятие «Белкоммунмаш» (БКМ). Источник агентства тогда отмечал, что заявку продвигает глава Минска Владимир Кухарев, который якобы сам не хочет закупать технику у завода.