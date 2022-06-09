09 июня 2022

Путин помог Екатеринбургу заменить гнилые троллейбусы. Несмотря на ошибку Куйвашева

© Служба новостей «URA.RU»
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Сорок седьмой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, троллейбус, маршрут11, перевозка пассажиров, высадка пассажиров
Троллейбусы, которые курсируют по Екатеринбургу сейчас, серьезно изношены Фото:

Как и обещал президент России Владимир Путин, правительство РФ выделит миллиард рублей на покупку новых троллейбусов для Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в свердловском департаменте информполитики (ДИП), подтвердив таким образом инсайд агентства.

«Министерство промышленности и торговли России рассмотрело заявку [губернатора] Евгения Куйвашева на один миллиард рублей, который будет направлен на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга», — поделились в ДИП. «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области совместно с администрацией Екатеринбурга проработали вопрос с федеральными Минтрансом и Минпромторгом. Уже сейчас принято решение, что такая поддержка будет оказана», — добавили в ведомстве со ссылкой на областного министра транспорта Василия Старкова.

Миллиард рублей из федерального бюджета покрывает 70% общих затрат на новый транспорт. Еще 30% — 420 млн — в своих бюджетах должны изыскать региональные и городские власти (в пропорции 50 на 50). Это обязательное условие для получения денег от Москвы.

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Сейчас обновление троллейбусного парка Екатеринбурга — одна из самых обсуждаемых тем в городской власти, во многом из-за того, что на это обратил внимание президента РФ Владимир Путин. Во время разговора с губернатором Евгением Куйвашевым глава государства подловил визави на нестыковке в документах, но все равно заверил, что поговорит с подчиненными.

1,4 млрд хватит на 40-50 троллейбусов. В настоящий момент в троллейбусном парке Екатеринбурга 230 единиц, и все они серьезно изношены.

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Как и обещал президент России Владимир Путин, правительство РФ выделит миллиард рублей на покупку новых троллейбусов для Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в свердловском департаменте информполитики (ДИП), подтвердив таким образом инсайд агентства. «Министерство промышленности и торговли России рассмотрело заявку [губернатора] Евгения Куйвашева на один миллиард рублей, который будет направлен на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга», — поделились в ДИП. «Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области совместно с администрацией Екатеринбурга проработали вопрос с федеральными Минтрансом и Минпромторгом. Уже сейчас принято решение, что такая поддержка будет оказана», — добавили в ведомстве со ссылкой на областного министра транспорта Василия Старкова. Миллиард рублей из федерального бюджета покрывает 70% общих затрат на новый транспорт. Еще 30% — 420 млн — в своих бюджетах должны изыскать региональные и городские власти (в пропорции 50 на 50). Это обязательное условие для получения денег от Москвы. Сейчас обновление троллейбусного парка Екатеринбурга — одна из самых обсуждаемых тем в городской власти, во многом из-за того, что на это обратил внимание президента РФ Владимир Путин. Во время разговора с губернатором Евгением Куйвашевым глава государства подловил визави на нестыковке в документах, но все равно заверил, что поговорит с подчиненными. 1,4 млрд хватит на 40-50 троллейбусов. В настоящий момент в троллейбусном парке Екатеринбурга 230 единиц, и все они серьезно изношены.
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