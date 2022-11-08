Курганец, который сжег машину, остался на свободе

09 ноября 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

В Кургане условно наказали виновного за хранение оружия (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский городской суд дал условный срок местному жителю за то, что тот сжег автомобиль, а также незаконно хранил оружие и взрывчатку. Об этом сообщается в судебном акте на официальном сайте суда. «На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, со штрафом 20000 рублей. На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года», — указано в документе на сайте. Курганец совершал преступления неоднократно. В феврале 2021 года мужчина сжег автомобиль ВАЗ 21114 и скрылся. Автомобиль находился на парковке, мотивы курганца в документах не раскрываются. Восстановлению машина не подлежит. Весной 2021 года сотрудники полиции провели обыск в квартире поджигателя и нашли две винтовки, патроны и порох, на хранение которых у мужчины разрешения не было. Виновный признал свою вину и, по его словам, добровольно возместит ущерб. Курганский горсуд также смягчил наказание из-за состояния здоровья курганца. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области пьяный автоугонщик случайно сжег автомобиль. Мужчина залез в салон и попытался завести двигатель путем соединения провода. Это привело к возгоранию транспортного средства.

Курганский городской суд дал условный срок местному жителю за то, что тот сжег автомобиль, а также незаконно хранил оружие и взрывчатку. Об этом сообщается в судебном акте на официальном сайте суда. «На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, со штрафом 20000 рублей. На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года», — указано в документе на сайте. Курганец совершал преступления неоднократно. В феврале 2021 года мужчина сжег автомобиль ВАЗ 21114 и скрылся. Автомобиль находился на парковке, мотивы курганца в документах не раскрываются. Восстановлению машина не подлежит. Весной 2021 года сотрудники полиции провели обыск в квартире поджигателя и нашли две винтовки, патроны и порох, на хранение которых у мужчины разрешения не было. Виновный признал свою вину и, по его словам, добровольно возместит ущерб. Курганский горсуд также смягчил наказание из-за состояния здоровья курганца. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области пьяный автоугонщик случайно сжег автомобиль. Мужчина залез в салон и попытался завести двигатель путем соединения провода. Это привело к возгоранию транспортного средства.