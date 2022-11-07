Крупнейший рынок в Нижневартовске теряет арендаторов

08 ноября 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

На Центральном рынке Нижневартовска все больше свободных торговых точек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центральный рынок Нижневартовска (ХМАО) теряет арендаторов. На пустые прилавки обратил внимание корреспондент URA.RU, побывав в здании одного из самых старых и крупных торговых комплексов города. «Продуктовые ряды на первом этаже Центрального рынка опустели. Очень много свободных полок, которые раньше буквально ломились от товаров», — сообщает журналист агентства. Корреспондент связался с руководством торгового комплекса по телефону. Там информацию о проблемах с поисками арендатора подтвердили. «Да, от нас уходят предприниматели. И это даже не последствия пандемии — мы связываем такой отток арендаторов с непосильной налоговой нагрузкой и бюрократизацией торговли. Ни пандемия, ни частичная мобилизация здесь не виноваты. Малому бизнесу приходится платить налоги, тратиться на кассовые аппараты — аренду платить уже просто не с чего, людям невыгодно торговать. Тем не менее, рынок продолжает работу, закрываться мы не планируем», — сообщил журналисту представитель владельца. Ранее URA.RU писало о риске закрытия части магазинов «Красное и белое» из-за нового алкогольного закона. Некоторые торговые точки перепрофилировались в обычные продуктовые магазины.

Центральный рынок Нижневартовска (ХМАО) теряет арендаторов. На пустые прилавки обратил внимание корреспондент URA.RU, побывав в здании одного из самых старых и крупных торговых комплексов города. «Продуктовые ряды на первом этаже Центрального рынка опустели. Очень много свободных полок, которые раньше буквально ломились от товаров», — сообщает журналист агентства. Корреспондент связался с руководством торгового комплекса по телефону. Там информацию о проблемах с поисками арендатора подтвердили. «Да, от нас уходят предприниматели. И это даже не последствия пандемии — мы связываем такой отток арендаторов с непосильной налоговой нагрузкой и бюрократизацией торговли. Ни пандемия, ни частичная мобилизация здесь не виноваты. Малому бизнесу приходится платить налоги, тратиться на кассовые аппараты — аренду платить уже просто не с чего, людям невыгодно торговать. Тем не менее, рынок продолжает работу, закрываться мы не планируем», — сообщил журналисту представитель владельца. Ранее URA.RU писало о риске закрытия части магазинов «Красное и белое» из-за нового алкогольного закона. Некоторые торговые точки перепрофилировались в обычные продуктовые магазины.