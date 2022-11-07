07 ноября 2022

Крупнейший рынок в Нижневартовске теряет арендаторов

© Служба новостей «URA.RU»
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На Центральном рынке Нижневартовска все больше свободных торговых точек Фото:

Центральный рынок Нижневартовска (ХМАО) теряет арендаторов. На пустые прилавки обратил внимание корреспондент URA.RU, побывав в здании одного из самых старых и крупных торговых комплексов города.

«Продуктовые ряды на первом этаже Центрального рынка опустели. Очень много свободных полок, которые раньше буквально ломились от товаров», — сообщает журналист агентства.

Корреспондент связался с руководством торгового комплекса по телефону. Там информацию о проблемах с поисками арендатора подтвердили. «Да, от нас уходят предприниматели. И это даже не последствия пандемии — мы связываем такой отток арендаторов с непосильной налоговой нагрузкой и бюрократизацией торговли. Ни пандемия, ни частичная мобилизация здесь не виноваты. Малому бизнесу приходится платить налоги, тратиться на кассовые аппараты — аренду платить уже просто не с чего, людям невыгодно торговать. Тем не менее, рынок продолжает работу, закрываться мы не планируем», — сообщил журналисту представитель владельца.

Ранее URA.RU писало о риске закрытия части магазинов «Красное и белое» из-за нового алкогольного закона. Некоторые торговые точки перепрофилировались в обычные продуктовые магазины.

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Центральный рынок Нижневартовска (ХМАО) теряет арендаторов. На пустые прилавки обратил внимание корреспондент URA.RU, побывав в здании одного из самых старых и крупных торговых комплексов города. «Продуктовые ряды на первом этаже Центрального рынка опустели. Очень много свободных полок, которые раньше буквально ломились от товаров», — сообщает журналист агентства. Корреспондент связался с руководством торгового комплекса по телефону. Там информацию о проблемах с поисками арендатора подтвердили. «Да, от нас уходят предприниматели. И это даже не последствия пандемии — мы связываем такой отток арендаторов с непосильной налоговой нагрузкой и бюрократизацией торговли. Ни пандемия, ни частичная мобилизация здесь не виноваты. Малому бизнесу приходится платить налоги, тратиться на кассовые аппараты — аренду платить уже просто не с чего, людям невыгодно торговать. Тем не менее, рынок продолжает работу, закрываться мы не планируем», — сообщил журналисту представитель владельца. Ранее URA.RU писало о риске закрытия части магазинов «Красное и белое» из-за нового алкогольного закона. Некоторые торговые точки перепрофилировались в обычные продуктовые магазины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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