ХМАО часть магазинов «Красное и белое» рискует закрыться из-за детей

12 сентября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

После 1 сентября с полок многих магазинов сети «Красное и Белое» исчезло спиртное Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО магазины сети «Красное и белое» рискуют закрыться из-за новых ограничений на торговлю спиртным вблизи детских площадок. Об этом журналисту URA.RU рассказал источник внутри торговой сети. «Окончательное решение принимает руководство. Именно оно рассматривает рентабельность точки и определяет, какие алкомаркеты закрыть, а какие останутся продуктовыми. В любом случае мы будем подчиняться распоряжениям администраций города, в которых расположены магазины. Если на законодательном уровне принято решение перестать продавать алкоголь, мы перестаем его продавать», — рассказал инсайдер в беседе с корреспондентом URA.RU. Известно, что в городах ХМАО магазины «Красное и белое», расположенные рядом с детскими площадками, уже перепрофилировались в продуктовые — с полок пропали алкогольные напитки. По словам инсайдера, ассортимент алкогольной продукции составляет меньше половины всех товаров в магазине, и шанс сохранить торговые точки есть, но за их рентабельностью будут наблюдать. «Делать какие-либо прогнозы рано, изменения только вступили в силу», — уточнил собеседник агентства. Журналист URA.RU направил запрос в пресс-службу сети «Красное и белое», ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, как в городах ХМАО демонтируют детские площадки из-за близости их к алкомаркетам в преддверии вступления в силу изменений в правилах торговли алкоголем. На этапе обсуждения законодательной инициативы бизнес-сообщество региона предупреждало власти, что из-за нового закона они потеряют до половины выручки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО магазины сети «Красное и белое» рискуют закрыться из-за новых ограничений на торговлю спиртным вблизи детских площадок. Об этом журналисту URA.RU рассказал источник внутри торговой сети. «Окончательное решение принимает руководство. Именно оно рассматривает рентабельность точки и определяет, какие алкомаркеты закрыть, а какие останутся продуктовыми. В любом случае мы будем подчиняться распоряжениям администраций города, в которых расположены магазины. Если на законодательном уровне принято решение перестать продавать алкоголь, мы перестаем его продавать», — рассказал инсайдер в беседе с корреспондентом URA.RU. Известно, что в городах ХМАО магазины «Красное и белое», расположенные рядом с детскими площадками, уже перепрофилировались в продуктовые — с полок пропали алкогольные напитки. По словам инсайдера, ассортимент алкогольной продукции составляет меньше половины всех товаров в магазине, и шанс сохранить торговые точки есть, но за их рентабельностью будут наблюдать. «Делать какие-либо прогнозы рано, изменения только вступили в силу», — уточнил собеседник агентства. Журналист URA.RU направил запрос в пресс-службу сети «Красное и белое», ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, как в городах ХМАО демонтируют детские площадки из-за близости их к алкомаркетам в преддверии вступления в силу изменений в правилах торговли алкоголем. На этапе обсуждения законодательной инициативы бизнес-сообщество региона предупреждало власти, что из-за нового закона они потеряют до половины выручки.