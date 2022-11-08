08 ноября 2022

Медики взяли на особый контроль тысячи курганцев, переболевших COVID

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В Курганской области 34,3 тысячи человек в Курганской области прошли углубленную диспансеризацию Фото:

В Курганской области по итогам углубленной диспансеризации переболевших коронавирусом медики взяли под наблюдение более 14 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на данные департамента здравоохранения.

«Около 34,3 тысячи человек в Курганской области прошли углубленную диспансеризацию. <…> По итогам углубленной диспансеризации 14,6 тыс. человек взяты на диспансерное наблюдение», — цитирует ТАСС сообщение курганских властей. На дополнительное обследование направлены 13,6% обследуемых. Почти 82% завершили второй этап диспансеризации.

Ранее URA.RU писало, что в октябре в регионе от коронавирусной инфекции умерли 29 человек. Это в два раза больше, чем в Тюменской области, где за месяц скончались 11 человек с диагнозом COVID-19. Статистические данные за прошлый месяц опубликованы на портале «Стопкоронавирус.рф».

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В Курганской области по итогам углубленной диспансеризации переболевших коронавирусом медики взяли под наблюдение более 14 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на данные департамента здравоохранения. «Около 34,3 тысячи человек в Курганской области прошли углубленную диспансеризацию. <…> По итогам углубленной диспансеризации 14,6 тыс. человек взяты на диспансерное наблюдение», — цитирует ТАСС сообщение курганских властей. На дополнительное обследование направлены 13,6% обследуемых. Почти 82% завершили второй этап диспансеризации. Ранее URA.RU писало, что в октябре в регионе от коронавирусной инфекции умерли 29 человек. Это в два раза больше, чем в Тюменской области, где за месяц скончались 11 человек с диагнозом COVID-19. Статистические данные за прошлый месяц опубликованы на портале «Стопкоронавирус.рф».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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