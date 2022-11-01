В Курганской области смертность от COVID в два раза больше, чем в Тюменской

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Машина скорой помощи. Курган , больной, носилки, бсмп, больница, фельдшер, госпитализация, ковид 19
В регионе выросла смертность от COVID, но снизилась заболеваемость Фото:

В Курганской области в октябре от коронавирусной инфекции умерли 29 человек. Это в два раза больше, чем в Тюменской области, где за месяц скончались 11 человек с диагнозом COVID-19. Статистические данные приведены на портале «Стопкоронавирус.рф».

«В Курганской области в октябре зарегистрировано 29 летальных случаев заболевания коронавирусной инфекцией (в сентябре было 17 смертельных случаев). В Тюменской области за тот же период зарегистрировано 11 смертей (в сентябре — 7)», — указано на портале «Стопкоронавирус.рф».

В Свердловской области количество умерших от инфекции в октябре указано 28 человек (в сентябре было 21). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Челябинской области — за месяц умерло 143 человека (в сентябре было 69 смертей), там по несколько летальных случаев регистрировали каждый день.

Общее количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в октябре в регионах снижалось практически каждый день. Так в Курганской области с 200 новых случаев количество вновь выявленных снизилось до 44. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать данные статистики. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области растет смертность от коронавирусной инфекции. В депздраве тогда ответили, что ситуация в регионе соответствует эпидемиологической ситуации в РФ в текущем периоде. Заболеваемость обусловлена циркуляцией коронавируса геновариант «Омикрон».

В Курганской области в октябре от коронавирусной инфекции умерли 29 человек
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В Курганской области в октябре от коронавирусной инфекции умерли 29 человек. Это в два раза больше, чем в Тюменской области, где за месяц скончались 11 человек с диагнозом COVID-19. Статистические данные приведены на портале «Стопкоронавирус.рф». «В Курганской области в октябре зарегистрировано 29 летальных случаев заболевания коронавирусной инфекцией (в сентябре было 17 смертельных случаев). В Тюменской области за тот же период зарегистрировано 11 смертей (в сентябре — 7)», — указано на портале «Стопкоронавирус.рф». В Свердловской области количество умерших от инфекции в октябре указано 28 человек (в сентябре было 21). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Челябинской области — за месяц умерло 143 человека (в сентябре было 69 смертей), там по несколько летальных случаев регистрировали каждый день. Общее количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в октябре в регионах снижалось практически каждый день. Так в Курганской области с 200 новых случаев количество вновь выявленных снизилось до 44. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать данные статистики. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области растет смертность от коронавирусной инфекции. В депздраве тогда ответили, что ситуация в регионе соответствует эпидемиологической ситуации в РФ в текущем периоде. Заболеваемость обусловлена циркуляцией коронавируса геновариант «Омикрон».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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