Путин понадеялся на улучшение доходов семей с детьми

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зарплаты должны опережать рост цен, заявил Путин Фото:

Президент России Владимир Путин рассчитывает на улучшение доходов семей с детьми. Об этом глава государства заявил на совещании о поддержке семей с детьми.

«Поддержка семей с детьми со стороны государства должна становиться более весомой и эффективной», — заявил Путин. Он также добавил, что зарплаты должны опережать рост цен. «Рассчитываем, что по мере снижения инфляции картина с доходами будет меняться к лучшему», — заключил президент. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин рассчитывает на улучшение доходов семей с детьми. Об этом глава государства заявил на совещании о поддержке семей с детьми. «Поддержка семей с детьми со стороны государства должна становиться более весомой и эффективной», — заявил Путин. Он также добавил, что зарплаты должны опережать рост цен. «Рассчитываем, что по мере снижения инфляции картина с доходами будет меняться к лучшему», — заключил президент. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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