Путин понадеялся на улучшение доходов семей с детьми

зарплаты должны опережать рост цен, заявил Путин
Президент России Владимир Путин рассчитывает на улучшение доходов семей с детьми. Об этом глава государства заявил на совещании о поддержке семей с детьми.
«Поддержка семей с детьми со стороны государства должна становиться более весомой и эффективной», — заявил Путин. Он также добавил, что зарплаты должны опережать рост цен. «Рассчитываем, что по мере снижения инфляции картина с доходами будет меняться к лучшему», — заключил президент. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
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