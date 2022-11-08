Путин понадеялся на улучшение доходов семей с детьми 08 ноября 2022 в 20:44 Размер текста - 17 + зарплаты должны опережать рост цен, заявил Путин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин рассчитывает на улучшение доходов семей с детьми. Об этом глава государства заявил на совещании о поддержке семей с детьми. «Поддержка семей с детьми со стороны государства должна становиться более весомой и эффективной», — заявил Путин. Он также добавил, что зарплаты должны опережать рост цен. «Рассчитываем, что по мере снижения инфляции картина с доходами будет меняться к лучшему», — заключил президент. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Президент России Владимир Путин рассчитывает на улучшение доходов семей с детьми. Об этом глава государства заявил на совещании о поддержке семей с детьми. «Поддержка семей с детьми со стороны государства должна становиться более весомой и эффективной», — заявил Путин. Он также добавил, что зарплаты должны опережать рост цен. «Рассчитываем, что по мере снижения инфляции картина с доходами будет меняться к лучшему», — заключил президент. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям