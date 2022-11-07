07 ноября 2022

Макрон: переговоры между Россией и Украиной неизбежны

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Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
Макрон хочет возвращения к миру Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что России и Украине рано или поздно придется сесть за стол переговоров. При этом он подчеркнул, что условие и время для этого определит Киев.

«Мы хотим возвращения к миру. Это дело Украины — определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать», — поделился своим мнением с журналистами лидер Франции во время Климатической конференции ООН в Египте, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утратил доверие к Эммануэлю Макрону. Во время выступления на дискуссионном клубе «Валдай» глава России рассказал, что его не предупредили о записи разговора двух лидеров французскими журналистами. При этом, во время последнего телефонного разговора два президента обсуждали риск применения ядерного оружия. Владимир Путин высказал мнение, что для победы нет необходимости в ядерных ударах по крупным городам.

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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что России и Украине рано или поздно придется сесть за стол переговоров. При этом он подчеркнул, что условие и время для этого определит Киев. «Мы хотим возвращения к миру. Это дело Украины — определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать», — поделился своим мнением с журналистами лидер Франции во время Климатической конференции ООН в Египте, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утратил доверие к Эммануэлю Макрону. Во время выступления на дискуссионном клубе «Валдай» глава России рассказал, что его не предупредили о записи разговора двух лидеров французскими журналистами. При этом, во время последнего телефонного разговора два президента обсуждали риск применения ядерного оружия. Владимир Путин высказал мнение, что для победы нет необходимости в ядерных ударах по крупным городам.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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