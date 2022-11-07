Макрон: переговоры между Россией и Украиной неизбежны

08 ноября 2022 в 02:41 Размер текста - 17 +

Макрон хочет возвращения к миру Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что России и Украине рано или поздно придется сесть за стол переговоров. При этом он подчеркнул, что условие и время для этого определит Киев. «Мы хотим возвращения к миру. Это дело Украины — определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать», — поделился своим мнением с журналистами лидер Франции во время Климатической конференции ООН в Египте, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утратил доверие к Эммануэлю Макрону. Во время выступления на дискуссионном клубе «Валдай» глава России рассказал, что его не предупредили о записи разговора двух лидеров французскими журналистами. При этом, во время последнего телефонного разговора два президента обсуждали риск применения ядерного оружия. Владимир Путин высказал мнение, что для победы нет необходимости в ядерных ударах по крупным городам.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что России и Украине рано или поздно придется сесть за стол переговоров. При этом он подчеркнул, что условие и время для этого определит Киев. «Мы хотим возвращения к миру. Это дело Украины — определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать», — поделился своим мнением с журналистами лидер Франции во время Климатической конференции ООН в Египте, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утратил доверие к Эммануэлю Макрону. Во время выступления на дискуссионном клубе «Валдай» глава России рассказал, что его не предупредили о записи разговора двух лидеров французскими журналистами. При этом, во время последнего телефонного разговора два президента обсуждали риск применения ядерного оружия. Владимир Путин высказал мнение, что для победы нет необходимости в ядерных ударах по крупным городам.