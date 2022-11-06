Пермские политэлиты удивились кадровому решению властей по мобилизации

Константин Строгий уволился из структур краевых властей под давлением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В политтусовке Перми обсуждают назначение экс-директора департамента общественной безопасности администрации главы региона Константина Строгого куратором единого центра помощи мобилизованным. Источник URA.RU в политэлитах рассказал, что несколько месяцев назад он уволился из ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края» из-за давления со стороны одного из статусных чиновников администрации.

«Строгий жаловался, что ему в итоге создали сложные условия работы, и он ушел. Удивительно, что он согласился возглавить единый центр помощи мобилизованным», — говорит собеседник. По его словам, должность эта непростая. И либо Строгого попросил кто-то очень статусный. Либо ему самому интересна эта работа.

По данным другого инсайдера, кандидатуру Константина Строгого предложил и. о. министра территориальной безопасности Альберт Марданов. А и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин эту кандидатуру поддержал. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае создали единый центр помощи мобилизованным. Он разместился в Доме офицеров.