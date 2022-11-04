В Перми назначили куратора центра помощи мобилизованным

Куратором единого центра помощи мобилизованным стал Константин Строгий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-директор госюрбюро Пермского края Константин Строгий стал куратором созданного единого центра помощи мобилизованным. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к краевым властям.

«По данным „Ъ-Прикамье“, одним из первых поручений Константину Строгому станут поездки в учебные центры в Тюмени и Елань. В Тюмени он, в частности, должен разобраться в обстоятельствах в задержании военной полицией известного в Перми капитана Михаила Жихарева», — передает издание.

Константин Строгий возглавлял региональное госюрбюро. В разные годы он занимал должности замначальника полиции краевого ГУ МВД, директора департамента общественной безопасности администрации губернатора Пермского края и возглавлял Агентство по делам юстиции и мировых судей региона. Ранее куратором помощи мобилизованным считался министр территориальной безопасности края Виктор Батмазов, но после нескольких поездок в учебные центры он оказался в больнице.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае будет создан единый центр для поддержки мобилизованных и их семей. Его работа в Доме офицеров в Перми будет проходить в рамках проекта «Помощь здесь. Пермский край», который курируют Лилия Ширяева и Ирина Ермакова.