04 ноября 2022
03 ноября 2022

В Перми назначили куратора центра помощи мобилизованным

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, армейская столовая, обед, армия россии, учебный центр елань, столовая в воинской части
Куратором единого центра помощи мобилизованным стал Константин Строгий Фото:

Экс-директор госюрбюро Пермского края Константин Строгий стал куратором созданного единого центра помощи мобилизованным. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к краевым властям.

«По данным „Ъ-Прикамье“, одним из первых поручений Константину Строгому станут поездки в учебные центры в Тюмени и Елань. В Тюмени он, в частности, должен разобраться в обстоятельствах в задержании военной полицией известного в Перми капитана Михаила Жихарева», — передает издание.

Константин Строгий возглавлял региональное госюрбюро. В разные годы он занимал должности замначальника полиции краевого ГУ МВД, директора департамента общественной безопасности администрации губернатора Пермского края и возглавлял Агентство по делам юстиции и мировых судей региона. Ранее куратором помощи мобилизованным считался министр территориальной безопасности края Виктор Батмазов, но после нескольких поездок в учебные центры он оказался в больнице.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае будет создан единый центр для поддержки мобилизованных и их семей. Его работа в Доме офицеров в Перми будет проходить в рамках проекта «Помощь здесь. Пермский край», который курируют Лилия Ширяева и Ирина Ермакова.

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Экс-директор госюрбюро Пермского края Константин Строгий стал куратором созданного единого центра помощи мобилизованным. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к краевым властям. «По данным „Ъ-Прикамье“, одним из первых поручений Константину Строгому станут поездки в учебные центры в Тюмени и Елань. В Тюмени он, в частности, должен разобраться в обстоятельствах в задержании военной полицией известного в Перми капитана Михаила Жихарева», — передает издание. Константин Строгий возглавлял региональное госюрбюро. В разные годы он занимал должности замначальника полиции краевого ГУ МВД, директора департамента общественной безопасности администрации губернатора Пермского края и возглавлял Агентство по делам юстиции и мировых судей региона. Ранее куратором помощи мобилизованным считался министр территориальной безопасности края Виктор Батмазов, но после нескольких поездок в учебные центры он оказался в больнице. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае будет создан единый центр для поддержки мобилизованных и их семей. Его работа в Доме офицеров в Перми будет проходить в рамках проекта «Помощь здесь. Пермский край», который курируют Лилия Ширяева и Ирина Ермакова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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