Столтенберг признался, что НАТО не устраивает мир на условиях России

08 ноября 2022 в 22:08 Размер текста - 17 +

Мы не можем допустить прекращения огня на Украине на условиях России, заявил Столтенберг Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Североатлантический альянс (НАТО) не устраивает прекращение огня на Украине, основанное на российских условиях. Об этом сообщил глава НАТО Йенс Столтенбург. «Если Украина пойдет на исполнение российских требований, то это будет означать катастрофу для этой страны, а также опасность для всего западного мира», — заявил Столтенберг на форуме в рамках конференции по климатической безопасности в Шарм-эш-Шейхе (Египет). Он принимал участие в мероприятии в онлайн-режиме. Трансляция велась на сайте конференции ООН по изменению климата. По мнению главы альянса, прекращение конфликта на условиях России будет означать легитимность использования силы для достижения политических целей. Он заявил, что НАТО, тем не менее, заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине. Ранее стало известно, что США и НАТО подталкивают Украину к захвату Херсона, так как это, по их мнению, будет основанием для начала мирных переговоров между Украиной и РФ. Экс-разведчик США заявил о желании Польши втянуть НАТО в конфликт на Украине, передает телеканал 360.

Североатлантический альянс (НАТО) не устраивает прекращение огня на Украине, основанное на российских условиях. Об этом сообщил глава НАТО Йенс Столтенбург. «Если Украина пойдет на исполнение российских требований, то это будет означать катастрофу для этой страны, а также опасность для всего западного мира», — заявил Столтенберг на форуме в рамках конференции по климатической безопасности в Шарм-эш-Шейхе (Египет). Он принимал участие в мероприятии в онлайн-режиме. Трансляция велась на сайте конференции ООН по изменению климата. По мнению главы альянса, прекращение конфликта на условиях России будет означать легитимность использования силы для достижения политических целей. Он заявил, что НАТО, тем не менее, заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине. Ранее стало известно, что США и НАТО подталкивают Украину к захвату Херсона, так как это, по их мнению, будет основанием для начала мирных переговоров между Украиной и РФ. Экс-разведчик США заявил о желании Польши втянуть НАТО в конфликт на Украине, передает телеканал 360.