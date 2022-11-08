Челябинский горнолыжный курорт перенес открытие сезона из-за тепла

На курорте ждут минусовых температур Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Горнолыжный центр «Солнечная долина» в Челябинской области перенес открытие сезона катания с 11 ноября на неопределенный срок. Это случилось из-за теплой погоды.

«Для образования снега мы используем снегогенераторы. В связи с высокими плюсовыми температурами мы вынуждены перенести открытие горнолыжного сезона. Сейчас слишком тепло для генерирования снега», — сообщается на странице горнолыжного центра в соцсети «ВКонтакте».

Для подготовки трасс к катанию необходимы минусовые температуры, которые должны продержаться несколько дней, пояснили в горнолыжном центре. Дата открытия трасс для катания будет сообщена дополнительно.

Ранее в «Солнечной долине» сообщили, что стоимость катания в новом сезоне останется прежней. Минимальная цена ски-пасса — 1,4 тыс. рублей. На курорте будут запущены новый кресельный подъемник и трасса среднего уровня сложности с протяженностью 110 метров и перепадом высот 230 метров.

По прогнозам синоптиков, в Челябинской области с 10 по 13 ноября будут идти дожди. С 8 ноября ожидается потепление. Дневные температуры поднимутся до +3 градусов.