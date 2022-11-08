Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО протоиерею Васильеву

Протоиерей Михаил Васильев получил звание Героя России посмертно
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Протоиерею Михаилу Васильеву посмертно присвоено звание Героя России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя РФ Васильеву Михаилу Владимировичу — протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно). Указ опубликован на официальном сайте Президента РФ.
Васильев погиб 6 ноября в зоне проведения спецоперации. Он исполнял пастырские обязанности.
О спецоперации на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик от агрессии ВСУ.
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