08 ноября 2022

Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО протоиерею Васильеву

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Встреча Юревича с космонавтами. Челябинск, герой россии, звезда, медаль
Протоиерей Михаил Васильев получил звание Героя России посмертно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Протоиерею Михаилу Васильеву посмертно присвоено звание Героя России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя РФ Васильеву Михаилу Владимировичу — протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно). Указ опубликован на официальном сайте Президента РФ.

Васильев погиб 6 ноября в зоне проведения спецоперации. Он исполнял пастырские обязанности.

О спецоперации на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик от агрессии ВСУ.

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Протоиерею Михаилу Васильеву посмертно присвоено звание Героя России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя РФ Васильеву Михаилу Владимировичу — протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно). Указ опубликован на официальном сайте Президента РФ. Васильев погиб 6 ноября в зоне проведения спецоперации. Он исполнял пастырские обязанности. О спецоперации на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик от агрессии ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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