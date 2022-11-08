Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО протоиерею Васильеву 08 ноября 2022 в 23:43 Размер текста - 17 + Протоиерей Михаил Васильев получил звание Героя России посмертно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Протоиерею Михаилу Васильеву посмертно присвоено звание Героя России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя РФ Васильеву Михаилу Владимировичу — протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно). Указ опубликован на официальном сайте Президента РФ. Васильев погиб 6 ноября в зоне проведения спецоперации. Он исполнял пастырские обязанности. О спецоперации на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик от агрессии ВСУ. Протоиерею Михаилу Васильеву посмертно присвоено звание Героя России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя РФ Васильеву Михаилу Владимировичу — протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно). Указ опубликован на официальном сайте Президента РФ. Васильев погиб 6 ноября в зоне проведения спецоперации. Он исполнял пастырские обязанности. О спецоперации на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик от агрессии ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям