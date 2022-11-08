Кадыров опроверг слухи о гибели сотен чеченских бойцов под Лисичанском

09 ноября 2022 в 00:25 Размер текста - 17 +

Кадыров назвал неправдой информацию о гибели чеченских военнослужащих под Лисичанском Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ни один чеченский боец не был убит в зоне СВО под Лисичанском. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вражеские пропагандистские каналы настолько заврались, что на ровном месте штампуют сказки. Теперь пишут о сотнях погибших чеченских бойцов под Лисичанском. Такие байки даже комментировать не хочется, но все-таки, наверное, надо. […] Заявляю, что это неправда. Ни один наш боец в вышеуказанном районе не погиб», — прокомментировал слухи Кадыров в своем telegram-канале. От отметил, что дела у чеченских подразделений идут очень даже хорошо. Кадыров рассказал, что бойцы готовят «сюрпризы для сатанистов». «Итоги после подобных анонсов не заставляют себя долго ждать», — предупредил он. Также глава Чечни выразил сочувствие простому украинскому народу. «Жители стали невольниками натовской политики и никак не могут изменить ситуацию в своей стране». Он добавил, что по его данным, ВСУ, как военная сила, совсем истощена и исчерпала себя, а на Западе об этом знают, поэтому пополняют ряды за счет наемников. «Наши парни только рады новым дорогим трофеям. Бороться с простыми рабочими, которых [президент Украины Владимир] Зеленский гоняет на передовые, даже как-то неловко было. Мы хотим видеть против себя профессионалов, а не заложников обстоятельств», — подчеркнул он. Ранее стало известно, что Рамзан Кадыров занял второе место в рейтинге влияния глав субъектов РФ. На первом месте оказался мэр города Москва Сергей Собянин, а на третьем губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ни один чеченский боец не был убит в зоне СВО под Лисичанском. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вражеские пропагандистские каналы настолько заврались, что на ровном месте штампуют сказки. Теперь пишут о сотнях погибших чеченских бойцов под Лисичанском. Такие байки даже комментировать не хочется, но все-таки, наверное, надо. […] Заявляю, что это неправда. Ни один наш боец в вышеуказанном районе не погиб», — прокомментировал слухи Кадыров в своем telegram-канале. От отметил, что дела у чеченских подразделений идут очень даже хорошо. Кадыров рассказал, что бойцы готовят «сюрпризы для сатанистов». «Итоги после подобных анонсов не заставляют себя долго ждать», — предупредил он. Также глава Чечни выразил сочувствие простому украинскому народу. «Жители стали невольниками натовской политики и никак не могут изменить ситуацию в своей стране». Он добавил, что по его данным, ВСУ, как военная сила, совсем истощена и исчерпала себя, а на Западе об этом знают, поэтому пополняют ряды за счет наемников. «Наши парни только рады новым дорогим трофеям. Бороться с простыми рабочими, которых [президент Украины Владимир] Зеленский гоняет на передовые, даже как-то неловко было. Мы хотим видеть против себя профессионалов, а не заложников обстоятельств», — подчеркнул он. Ранее стало известно, что Рамзан Кадыров занял второе место в рейтинге влияния глав субъектов РФ. На первом месте оказался мэр города Москва Сергей Собянин, а на третьем губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.