Собянин, Кадыров и Беглов стали самыми влиятельными главами субъектов РФ

Собянин, Кадыров и Беглов попали на первые строчки рейтинга влияния глав субъектов РФ

08 ноября 2022 в 02:00 Размер текста - 17 +

Самым влиятельным стал мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Вхождение в состав России новых регионов, продолжение спецоперации, проведение частичной мобилизации, а также наделение глав субъектов дополнительными полномочиями в связи с угрозами безопасности стали ключевыми факторами, повлиявшими на позиции фигурантов рейтинга в октябре этого года. Рейтинг влияния глав субъектов РФ был составлен генеральным директором Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидатом исторических наук Дмитрием Орловым. Методика исследования АПЭК заключалась в том, что методом закрытого анкетирования был проведен экспертный опрос, на результатах которого строился рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России. В качестве экспертов выступили 26 человек: политологи, политтехнологи, медиаэксперты и журналисты. Именно они оценивали влияние каждого из кандидатов, на основе которых были определены средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы). Так, в раздел «очень сильное влияние» попали 20 человек; персоналии, занявшие 21-50 строчки рейтинга, вошли в группу «сильное влияние»; остальные лица, занявшие 51-85 строчки, были определены в раздел «среднее влияние». Так, на 1-м месте рейтинга оказался мэр города Москва Сергей Собянин — он набрал 9,71 баллов. Второе место занял глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (8,02 балла). На третьем месте находится губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (7,59 баллов). Примечательно, что в сентябре 2022 года политики занимали те же позиции в рейтинге. Отмечается, что губернатор Тюменской области Моор Александр занял 7-ю строчку в рейтинге (7,02 баллов). Губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов попал на 13-е место (6,50 баллов). Вслед за ним — на 14-й строчке оказался губернатор Челябинской области Алексей Текслер (6,47 баллов). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поднялся с 19-го на 18-е место (6,35 баллов). Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попал в раздел «сильное влияние» — 23 место (6,25 баллов). Комарова Наталья Владимировна — губернатор Ханты-Мансийского округа заняла 38 место (5,90 баллов). Губернатор Курганской области оказался на 53 месте (5,49 баллов). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вхождение в состав России новых регионов, продолжение спецоперации, проведение частичной мобилизации, а также наделение глав субъектов дополнительными полномочиями в связи с угрозами безопасности стали ключевыми факторами, повлиявшими на позиции фигурантов рейтинга в октябре этого года. Рейтинг влияния глав субъектов РФ был составлен генеральным директором Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидатом исторических наук Дмитрием Орловым. Методика исследования АПЭК заключалась в том, что методом закрытого анкетирования был проведен экспертный опрос, на результатах которого строился рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России. В качестве экспертов выступили 26 человек: политологи, политтехнологи, медиаэксперты и журналисты. Именно они оценивали влияние каждого из кандидатов, на основе которых были определены средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы). Так, в раздел «очень сильное влияние» попали 20 человек; персоналии, занявшие 21-50 строчки рейтинга, вошли в группу «сильное влияние»; остальные лица, занявшие 51-85 строчки, были определены в раздел «среднее влияние». Так, на 1-м месте рейтинга оказался мэр города Москва Сергей Собянин — он набрал 9,71 баллов. Второе место занял глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (8,02 балла). На третьем месте находится губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (7,59 баллов). Примечательно, что в сентябре 2022 года политики занимали те же позиции в рейтинге. Отмечается, что губернатор Тюменской области Моор Александр занял 7-ю строчку в рейтинге (7,02 баллов). Губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов попал на 13-е место (6,50 баллов). Вслед за ним — на 14-й строчке оказался губернатор Челябинской области Алексей Текслер (6,47 баллов). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поднялся с 19-го на 18-е место (6,35 баллов). Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попал в раздел «сильное влияние» — 23 место (6,25 баллов). Комарова Наталья Владимировна — губернатор Ханты-Мансийского округа заняла 38 место (5,90 баллов). Губернатор Курганской области оказался на 53 месте (5,49 баллов).