Боевики украинского батальона жестоко убили парализованного старика

09 ноября 2022 в 00:59 Размер текста - 17 +

Боевики убили мужчину за то, что его дети ушли в ополчение в 2014 году Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики украинского батальона «Чернигов» жестоко убили парализованного старика, дети которого в 2014 году ушли в ополчение. Об этом рассказала советник главы ЛНР Анна Сорока. Убийство произошло в поселке Вороново, который на тот момент был под контролем Киева. «За то, что его два сына еще в 2014 году ушли в ополчение, они пришли, его избили на глазах у соседей. <…> Потом зверски, прям на стуле, на котором он проводил все время, так как был парализован, они его застрелили из автомата», — сообщила РИА Новости Сорока. По словам советника главы ЛНР, убийство происходило на глазах у соседей мужчины. Боевики батальона издевались над останками старика и не давали возможности его похоронить. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация государства, а также защита мирного населения Донбасса. Ранее украинские военнопленные полка «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) признались в убийстве мирных граждан.

Боевики украинского батальона «Чернигов» жестоко убили парализованного старика, дети которого в 2014 году ушли в ополчение. Об этом рассказала советник главы ЛНР Анна Сорока. Убийство произошло в поселке Вороново, который на тот момент был под контролем Киева. «За то, что его два сына еще в 2014 году ушли в ополчение, они пришли, его избили на глазах у соседей. <…> Потом зверски, прям на стуле, на котором он проводил все время, так как был парализован, они его застрелили из автомата», — сообщила РИА Новости Сорока. По словам советника главы ЛНР, убийство происходило на глазах у соседей мужчины. Боевики батальона издевались над останками старика и не давали возможности его похоронить. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация государства, а также защита мирного населения Донбасса. Ранее украинские военнопленные полка «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) признались в убийстве мирных граждан.