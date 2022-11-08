08 ноября 2022

Боевики украинского батальона жестоко убили парализованного старика

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Боевики убили мужчину за то, что его дети ушли в ополчение в 2014 году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боевики украинского батальона «Чернигов» жестоко убили парализованного старика, дети которого в 2014 году ушли в ополчение. Об этом рассказала советник главы ЛНР Анна Сорока. Убийство произошло в поселке Вороново, который на тот момент был под контролем Киева.

«За то, что его два сына еще в 2014 году ушли в ополчение, они пришли, его избили на глазах у соседей. <…> Потом зверски, прям на стуле, на котором он проводил все время, так как был парализован, они его застрелили из автомата», — сообщила РИА Новости Сорока.

По словам советника главы ЛНР, убийство происходило на глазах у соседей мужчины. Боевики батальона издевались над останками старика и не давали возможности его похоронить.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация государства, а также защита мирного населения Донбасса. Ранее украинские военнопленные полка «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) признались в убийстве мирных граждан.

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Боевики украинского батальона «Чернигов» жестоко убили парализованного старика, дети которого в 2014 году ушли в ополчение. Об этом рассказала советник главы ЛНР Анна Сорока. Убийство произошло в поселке Вороново, который на тот момент был под контролем Киева. «За то, что его два сына еще в 2014 году ушли в ополчение, они пришли, его избили на глазах у соседей. <…> Потом зверски, прям на стуле, на котором он проводил все время, так как был парализован, они его застрелили из автомата», — сообщила РИА Новости Сорока. По словам советника главы ЛНР, убийство происходило на глазах у соседей мужчины. Боевики батальона издевались над останками старика и не давали возможности его похоронить. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация государства, а также защита мирного населения Донбасса. Ранее украинские военнопленные полка «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) признались в убийстве мирных граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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