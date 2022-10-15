Боевики «Азова»* признались в массовых убийствах мирных жителей Мариуполя

16 октября 2022 в 08:39 Размер текста - 17 +

Украинские военнопленные признались в убийстве мирных граждан Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнопленные полка «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) признались в преступлениях против мирных граждан. Также они рассказали о том, что были свидетелями преступлений украинских националистов. «Это было начало апреля, в Мариуполе, улица Азовстальская. Я убил четверых гражданских со снайперской винтовки Драгунова», — цитирует бойца «Азова» Рената Алиева РИА «Новости». Он добавил, что это происходило в случайном порядке во время боя. Боевик по ошибке перепутал гражданских с военными. Помимо этого, он оказался свидетелем расстрела украинским танком жилого дома. «Я стрелял по мирному жителю во время перестрелки», — признается сержант Михаил Швец. Он также объяснил, что это произошло по ошибке во время боя с российскими войсками. Швец был свидетелем убийства украинским националистом пожилого человека в магазине, а также двух гражданских, которые выступили против ранее совершенного убийства в отношении российского пленного. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела против тех, кто причастен к преступлениям против мирных жителей Купянска в Харьковской области. Стало известно, что Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 1,8 тыс. уголовных дел по фактам преступлений киевского режима, передает RT. В Кремле посоветовали западным странам привлечь к ответственности власти Украины, причастные к многочисленным преступлениям в отношении мирных граждан, сообщает телеканал 360. *Пол «Азов» запрещен в России и признан террористической организацией

Военнопленные полка «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) признались в преступлениях против мирных граждан. Также они рассказали о том, что были свидетелями преступлений украинских националистов. «Это было начало апреля, в Мариуполе, улица Азовстальская. Я убил четверых гражданских со снайперской винтовки Драгунова», — цитирует бойца «Азова» Рената Алиева РИА «Новости». Он добавил, что это происходило в случайном порядке во время боя. Боевик по ошибке перепутал гражданских с военными. Помимо этого, он оказался свидетелем расстрела украинским танком жилого дома. «Я стрелял по мирному жителю во время перестрелки», — признается сержант Михаил Швец. Он также объяснил, что это произошло по ошибке во время боя с российскими войсками. Швец был свидетелем убийства украинским националистом пожилого человека в магазине, а также двух гражданских, которые выступили против ранее совершенного убийства в отношении российского пленного. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела против тех, кто причастен к преступлениям против мирных жителей Купянска в Харьковской области. Стало известно, что Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 1,8 тыс. уголовных дел по фактам преступлений киевского режима, передает RT. В Кремле посоветовали западным странам привлечь к ответственности власти Украины, причастные к многочисленным преступлениям в отношении мирных граждан, сообщает телеканал 360. *Пол «Азов» запрещен в России и признан террористической организацией