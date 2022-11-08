Байден предсказал «ужасные два года» после победы республиканцев в конгрессе

09 ноября 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Байден прогнозирует «ужасные два года» в случае победы республиканцев на выборах Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США боится ближайших двух лет после возможной победы республиканцев на промежуточных выборах в конгрессе, потому что Вашингтон якобы потеряет палату представителей и сенат. Об этом он заявил перед небольшим числом слушателей в зале отеля, где не была разрешена видеосъемка. «Если мы потеряем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года <…> Хорошая новость в том, что у меня будет ручка для вето», — сказал президент США, передает CNN. Ранее Байден говорил, что уверен в победе Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс, пишет ФАН. При этом Die Welt ранее писало, что республиканцы пользуется большей поддержкой, чем демократы.

Президент США боится ближайших двух лет после возможной победы республиканцев на промежуточных выборах в конгрессе, потому что Вашингтон якобы потеряет палату представителей и сенат. Об этом он заявил перед небольшим числом слушателей в зале отеля, где не была разрешена видеосъемка. «Если мы потеряем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года <…> Хорошая новость в том, что у меня будет ручка для вето», — сказал президент США, передает CNN. Ранее Байден говорил, что уверен в победе Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс, пишет ФАН. При этом Die Welt ранее писало, что республиканцы пользуется большей поддержкой, чем демократы.