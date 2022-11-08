08 ноября 2022

Байден предсказал «ужасные два года» после победы республиканцев в конгрессе

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Байден прогнозирует «ужасные два года» в случае победы республиканцев на выборах Фото:

Президент США боится ближайших двух лет после возможной победы республиканцев на промежуточных выборах в конгрессе, потому что Вашингтон якобы потеряет палату представителей и сенат. Об этом он заявил перед небольшим числом слушателей в зале отеля, где не была разрешена видеосъемка.

«Если мы потеряем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года <…> Хорошая новость в том, что у меня будет ручка для вето», — сказал президент США, передает CNN.

Ранее Байден говорил, что уверен в победе Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс, пишет ФАН. При этом Die Welt ранее писало, что республиканцы пользуется большей поддержкой, чем демократы.

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Президент США боится ближайших двух лет после возможной победы республиканцев на промежуточных выборах в конгрессе, потому что Вашингтон якобы потеряет палату представителей и сенат. Об этом он заявил перед небольшим числом слушателей в зале отеля, где не была разрешена видеосъемка. «Если мы потеряем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года <…> Хорошая новость в том, что у меня будет ручка для вето», — сказал президент США, передает CNN. Ранее Байден говорил, что уверен в победе Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс, пишет ФАН. При этом Die Welt ранее писало, что республиканцы пользуется большей поддержкой, чем демократы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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