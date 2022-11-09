Россия впервые применила новый бронеавтомобиль в зоне СВО

09 ноября 2022 в 05:53 Размер текста - 17 +

Новый бронеавтомобиль АМН-590951 «ВПК-Урал» начали применять в зоне специальной военной операции (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силы специального назначения вооруженных сил РФ начали применение обновленного бронеавтомобиля «ВПК-Урал» в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах. «Российские спецподразделения начали успешно применять в зоне спецоперации на Украине новейший многоцелевой бронеавтомобиль АМН-590951 „ВПК-Урал“. Бронемашина оснащена дополнительной защитой двигательного отсека и рабочего места пулеметчика на крыше», — рассказал собеседник агентства, не уточнив конкретного района боевых действий, где задействована новая техника. Новинка была представлена в августе на форуме «Армия-2022». Бронированный автомобиль многоцелевого назначения оснащен пулеметом калибра 12,7 миллиметров и способен вмещать до девяти военнослужащих. Ранее URA.RU сообщало о демонстрации обновленного БМП-3 полпреду Владимиру Якушеву в Кургане. Боевая машина оснащается дополнительными комплектами защиты — решетчатыми экранами.

Силы специального назначения вооруженных сил РФ начали применение обновленного бронеавтомобиля «ВПК-Урал» в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах. «Российские спецподразделения начали успешно применять в зоне спецоперации на Украине новейший многоцелевой бронеавтомобиль АМН-590951 „ВПК-Урал“. Бронемашина оснащена дополнительной защитой двигательного отсека и рабочего места пулеметчика на крыше», — рассказал собеседник агентства, не уточнив конкретного района боевых действий, где задействована новая техника. Новинка была представлена в августе на форуме «Армия-2022». Бронированный автомобиль многоцелевого назначения оснащен пулеметом калибра 12,7 миллиметров и способен вмещать до девяти военнослужащих. Ранее URA.RU сообщало о демонстрации обновленного БМП-3 полпреду Владимиру Якушеву в Кургане. Боевая машина оснащается дополнительными комплектами защиты — решетчатыми экранами.