06 ноября 2022

В Кургане полпреду показали БМП с комплектами защиты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит уральского полпреда Владимира Якушева на стадион
Владимир Якушев осмотрел продукцию КМЗ Фото:

Уральский полпред Владимир Якушев побывал на ПАО «Курганмашзавод», где ему показали БМП-3 с дополнительными комплектами защиты — решетчатыми экранами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

«На сборочно-сдаточном производстве полпреду и губернатору показали конвейерную сборку боевых машин, а также изделия, подготовленные к отгрузке, в том числе БМП-3 с дополнительными комплектами защиты — решетчатыми экранами. Владимир Якушев и Вадим Шумков обсудили с представителями завода вопросы своевременной поставки Вооруженным силам России военной техники», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Ранее URA.RU писало, что полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев 7 ноября посмотрел, как в Кургане идет ремонт стадиона «Локомотив». Экскурсию по объекту провели курганский губернатор Вадим Шумков, глава города Кургана Елена Ситникова. Благоустройством объекта занимается компания «Билдинг Технолоджис» из Москвы.

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев посетил Курганмашзавод

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Уральский полпред Владимир Якушев побывал на ПАО «Курганмашзавод», где ему показали БМП-3 с дополнительными комплектами защиты — решетчатыми экранами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «На сборочно-сдаточном производстве полпреду и губернатору показали конвейерную сборку боевых машин, а также изделия, подготовленные к отгрузке, в том числе БМП-3 с дополнительными комплектами защиты — решетчатыми экранами. Владимир Якушев и Вадим Шумков обсудили с представителями завода вопросы своевременной поставки Вооруженным силам России военной техники», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Ранее URA.RU писало, что полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев 7 ноября посмотрел, как в Кургане идет ремонт стадиона «Локомотив». Экскурсию по объекту провели курганский губернатор Вадим Шумков, глава города Кургана Елена Ситникова. Благоустройством объекта занимается компания «Билдинг Технолоджис» из Москвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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