В Кургане полпреду показали БМП с комплектами защиты. Фото

07 ноября 2022 в 17:42 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев осмотрел продукцию КМЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уральский полпред Владимир Якушев побывал на ПАО «Курганмашзавод», где ему показали БМП-3 с дополнительными комплектами защиты — решетчатыми экранами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «На сборочно-сдаточном производстве полпреду и губернатору показали конвейерную сборку боевых машин, а также изделия, подготовленные к отгрузке, в том числе БМП-3 с дополнительными комплектами защиты — решетчатыми экранами. Владимир Якушев и Вадим Шумков обсудили с представителями завода вопросы своевременной поставки Вооруженным силам России военной техники», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Ранее URA.RU писало, что полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев 7 ноября посмотрел, как в Кургане идет ремонт стадиона «Локомотив». Экскурсию по объекту провели курганский губернатор Вадим Шумков, глава города Кургана Елена Ситникова. Благоустройством объекта занимается компания «Билдинг Технолоджис» из Москвы. Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев посетил Курганмашзавод фото: пресс-служба правительства Курганской области фото: пресс-служба правительства Курганской области фото: пресс-служба правительства Курганской области фото: пресс-служба правительства Курганской области

Уральский полпред Владимир Якушев побывал на ПАО «Курганмашзавод», где ему показали БМП-3 с дополнительными комплектами защиты — решетчатыми экранами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «На сборочно-сдаточном производстве полпреду и губернатору показали конвейерную сборку боевых машин, а также изделия, подготовленные к отгрузке, в том числе БМП-3 с дополнительными комплектами защиты — решетчатыми экранами. Владимир Якушев и Вадим Шумков обсудили с представителями завода вопросы своевременной поставки Вооруженным силам России военной техники», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. Ранее URA.RU писало, что полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев 7 ноября посмотрел, как в Кургане идет ремонт стадиона «Локомотив». Экскурсию по объекту провели курганский губернатор Вадим Шумков, глава города Кургана Елена Ситникова. Благоустройством объекта занимается компания «Билдинг Технолоджис» из Москвы.