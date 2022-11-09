В Пентагоне предрекли России трудности в проведении спецоперации этой зимой

Колин Кол: зимой интенсивность боевых действий на Украине должна снизиться

09 ноября 2022 в 06:54 Размер текста - 17 +

В Пентагоне полагают, что зимнее замедление темпов боевых действий на Украине может дать шанс Киеву и Москве на начало переговоров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пентагоне считают, что интенсивность боевых действий на Украине в холодное время года должна снизиться. Об этом сообщил замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол. Зимой погодные условия «осложнят проведение крупномасштабных наступательных операций», заявил представитель Пентагона. «В конечном счете россиянам и украинцам предстоит решать, какие благоприятные возможности это предоставляет для дипломатии», — приводит слова замминистра ТАСС. На онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей Кол дал ответ на вопрос про перегруппировку сил и замедление темпа боевых действий на Украине как шанс для начала переговоров между Москвой и Киевом. «Не думаю, что сценарии являются взаимоисключающими. Полагаю, что речь пойдет о какой-то комбинации этих двух [вариантов развития событий]», — ответил замминистра. Ранее сообщалось, что в США понимают, что потребности Украины могут измениться. Однако в Пентагоне заверили, что продолжат оказывать финансовую поддержку Киеву, несмотря ни на что. Колин Кол также предупредил, что в случае победы республиканцев в текущих выборах в Конгресс США Вашингтон может ослабить поддержку Киева.

В Пентагоне считают, что интенсивность боевых действий на Украине в холодное время года должна снизиться. Об этом сообщил замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол. Зимой погодные условия «осложнят проведение крупномасштабных наступательных операций», заявил представитель Пентагона. «В конечном счете россиянам и украинцам предстоит решать, какие благоприятные возможности это предоставляет для дипломатии», — приводит слова замминистра ТАСС. На онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей Кол дал ответ на вопрос про перегруппировку сил и замедление темпа боевых действий на Украине как шанс для начала переговоров между Москвой и Киевом. «Не думаю, что сценарии являются взаимоисключающими. Полагаю, что речь пойдет о какой-то комбинации этих двух [вариантов развития событий]», — ответил замминистра. Ранее сообщалось, что в США понимают, что потребности Украины могут измениться. Однако в Пентагоне заверили, что продолжат оказывать финансовую поддержку Киеву, несмотря ни на что. Колин Кол также предупредил, что в случае победы республиканцев в текущих выборах в Конгресс США Вашингтон может ослабить поддержку Киева.