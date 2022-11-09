В Пентагоне предсказали изменение военных потребностей Украины

Колин Кол: потребности Украины будут меняться, при этом США продолжит оказывать помощь Киеву

09 ноября 2022 в 06:23 Размер текста - 17 +

В США принимают тот факт, что Украина может изменить свои потребности Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США понимают, что потребности Украины могут измениться, однако в Пентагоне заверили, что продолжат оказывать финансовую поддержку Киеву, несмотря ни на что. Об этом доложил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. «Я уверен, что мы сможем продолжать оказывать поддержку. […] Потребности Украины с течением времени будут меняться. Я надеюсь, что на каком-то этапе конфликт утихнет до такой степени, что мы сможем сделать такой же акцент на средне- и долгосрочных потребностях Украины [в сфере обороны], как и на текущих потребностях на поле боя», — сообщил заместитель главы военного ведомства, передает ТАСС. Колин Кол также предупредил, что в случае победы республиканцев в текущих выборах в Конгресс США Вашингтон может ослабить поддержку Киева. Однако, уточнил он, ему кажется, что в США сохранится двухпартийная поддержка Украины. Ранее сенатор СФ РФ Алексей Пушков предсказал изменение отношения Америки к Украине после победы республиканцев. По его словам, им будет невыгодна «расточительная политика администрации Байдена» в отношении Украины.

В США понимают, что потребности Украины могут измениться, однако в Пентагоне заверили, что продолжат оказывать финансовую поддержку Киеву, несмотря ни на что. Об этом доложил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. «Я уверен, что мы сможем продолжать оказывать поддержку. […] Потребности Украины с течением времени будут меняться. Я надеюсь, что на каком-то этапе конфликт утихнет до такой степени, что мы сможем сделать такой же акцент на средне- и долгосрочных потребностях Украины [в сфере обороны], как и на текущих потребностях на поле боя», — сообщил заместитель главы военного ведомства, передает ТАСС. Колин Кол также предупредил, что в случае победы республиканцев в текущих выборах в Конгресс США Вашингтон может ослабить поддержку Киева. Однако, уточнил он, ему кажется, что в США сохранится двухпартийная поддержка Украины. Ранее сенатор СФ РФ Алексей Пушков предсказал изменение отношения Америки к Украине после победы республиканцев. По его словам, им будет невыгодна «расточительная политика администрации Байдена» в отношении Украины.