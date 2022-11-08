Курганский врач не советует бойцам использовать женские тампоны при ранениях

Курганский врач Дмитрий Миргасимов не советует бойцам использовать женские тампоны при ранениях. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Нельзя в раны засовывать предметы личной гигиены. Тампоны и женские прокладки не предназначены для остановки кровотечений. Данные действия не только не спасут, но и могут серьезно навредить, помните об этом и передайте другим. Девочки оставьте их себе, они вам нужнее. Не нужно их отправлять вашим бойцам», — написал врач.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области мобилизованным бойцам собирают аптечки с тампонами и прокладками для отправки в гарнизон Елани. До этого сообщалось, что военнослужащий из Ханты-Мансийского автономного округа посоветовал призывникам запастись женскими прокладками. По словам бойца, в отличие от тампонов они реально помогут остановить кровотечение.
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