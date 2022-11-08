08 ноября 2022

Курганский врач не советует бойцам использовать женские тампоны при ранениях

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Военнослужащим не советуют использовать тампоны при ранениях Фото:

Курганский врач Дмитрий Миргасимов не советует бойцам использовать женские тампоны при ранениях. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Нельзя в раны засовывать предметы личной гигиены. Тампоны и женские прокладки не предназначены для остановки кровотечений. Данные действия не только не спасут, но и могут серьезно навредить, помните об этом и передайте другим. Девочки оставьте их себе, они вам нужнее. Не нужно их отправлять вашим бойцам», — написал врач.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области мобилизованным бойцам собирают аптечки с тампонами и прокладками для отправки в гарнизон Елани. До этого сообщалось, что военнослужащий из Ханты-Мансийского автономного округа посоветовал призывникам запастись женскими прокладками. По словам бойца, в отличие от тампонов они реально помогут остановить кровотечение.

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Курганский врач Дмитрий Миргасимов не советует бойцам использовать женские тампоны при ранениях. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Нельзя в раны засовывать предметы личной гигиены. Тампоны и женские прокладки не предназначены для остановки кровотечений. Данные действия не только не спасут, но и могут серьезно навредить, помните об этом и передайте другим. Девочки оставьте их себе, они вам нужнее. Не нужно их отправлять вашим бойцам», — написал врач. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области мобилизованным бойцам собирают аптечки с тампонами и прокладками для отправки в гарнизон Елани. До этого сообщалось, что военнослужащий из Ханты-Мансийского автономного округа посоветовал призывникам запастись женскими прокладками. По словам бойца, в отличие от тампонов они реально помогут остановить кровотечение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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