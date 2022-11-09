Newsweek: альянс во главе с Россией расширяется, оставив США без новых союзников

09 ноября 2022 в 07:43 Размер текста - 17 +

У «Большой семерки» сложности из-за санкций против РФ, пишут СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU БРИКС, во главе которого стоит РФ, расширяется, а у США сложности с союзниками. Об этом пишет американский журнал Newsweek. «Вашингтон в свое время развеял опасения, что БРИКС представляет собой серьезную угрозу экономической мощи „Большой семерки“, куда входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. Однако группа вновь оказалась в центре внимания на фоне геополитических и экономических разногласий в связи с конфликтом на Украине и санкциями Запада против Москвы», — сообщает Newsweek. В это время на БРИКС, который возглавляет РФ, уже приходится 40% населения мира и более четверти ВВП, отмечает издание. Заявки в БРИКС подали Аргентина и Иран, также интерес к объединению проявили Египет, Турция и Саудовская Аравия. В понедельник в Алжире подтвердили, что официально подали заявку. В МИД РФ считают, что страны БРИКС будут в основе мирового порядка, передает «Утро.ру».

БРИКС, во главе которого стоит РФ, расширяется, а у США сложности с союзниками. Об этом пишет американский журнал Newsweek. «Вашингтон в свое время развеял опасения, что БРИКС представляет собой серьезную угрозу экономической мощи „Большой семерки“, куда входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. Однако группа вновь оказалась в центре внимания на фоне геополитических и экономических разногласий в связи с конфликтом на Украине и санкциями Запада против Москвы», — сообщает Newsweek. В это время на БРИКС, который возглавляет РФ, уже приходится 40% населения мира и более четверти ВВП, отмечает издание. Заявки в БРИКС подали Аргентина и Иран, также интерес к объединению проявили Египет, Турция и Саудовская Аравия. В понедельник в Алжире подтвердили, что официально подали заявку. В МИД РФ считают, что страны БРИКС будут в основе мирового порядка, передает «Утро.ру».