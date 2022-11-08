Челябинская фабрика игрушек потеснила на рынке китайских конкурентов

Фабрика игрушек ПК «Форма» из Челябинска смогла занять долю китайских конкурентов на рынке. Как URA.RU рассказал собственник компании Валерий Волков, это связано с логистическими сложностями розничных продавцов.
«Импорт китайских игрушек замедлился в связи с удлинением логистических цепочек. В связи с этим магазины увеличили оптовый закуп у нас», — отметил URA.RU Волков.
Собеседник URA.RU оценил, что с января по октябрь продано на 15% больше продукции, чем за тот же период 2021 года. В связи с удвоением цены полимеров в начале года рентабельность снизилась. Это произошло даже несмотря на 20-процентное удорожание выпускаемых изделий.
В настоящее время компания не планирует расширения. Выжидательную позицию заняли также на челябинском предприятии «Марфа», производящем развивающие игры. Об этом URA.RU заявила директор Анастасия Муранова.
Программа импортозамещения реализуется российским правительством с целью снижения зависимости от продукции иностранных производителей. С начала запуска проекта открыто множество новых производств, а федеральные и региональные власти разработали целый ряд стимулирующих мер. Экономические санкции были вызваны началом проведения спецоперации на Украине.
Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog