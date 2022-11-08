Челябинская фабрика игрушек потеснила на рынке китайских конкурентов

На фоне иностранных конкурентов челябинские игрушки получили конкурентные преимущества Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Фабрика игрушек ПК «Форма» из Челябинска смогла занять долю китайских конкурентов на рынке. Как URA.RU рассказал собственник компании Валерий Волков, это связано с логистическими сложностями розничных продавцов.

«Импорт китайских игрушек замедлился в связи с удлинением логистических цепочек. В связи с этим магазины увеличили оптовый закуп у нас», — отметил URA.RU Волков.

Собеседник URA.RU оценил, что с января по октябрь продано на 15% больше продукции, чем за тот же период 2021 года. В связи с удвоением цены полимеров в начале года рентабельность снизилась. Это произошло даже несмотря на 20-процентное удорожание выпускаемых изделий.

В настоящее время компания не планирует расширения. Выжидательную позицию заняли также на челябинском предприятии «Марфа», производящем развивающие игры. Об этом URA.RU заявила директор Анастасия Муранова.

Программа импортозамещения реализуется российским правительством с целью снижения зависимости от продукции иностранных производителей. С начала запуска проекта открыто множество новых производств, а федеральные и региональные власти разработали целый ряд стимулирующих мер. Экономические санкции были вызваны началом проведения спецоперации на Украине.