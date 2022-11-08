Екатеринбургский эпидемиолог назвал плюсы коронавируса

Эпидемиолог Харитонов: коронавирус является хорошим диагностом

09 ноября 2022 в 10:56 Размер текста - 17 +

По словам Александра Харитонова, коронавирус помогает выявить у человека другие заболевания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Коронавирус является хорошим диагностом, так как позволяет выявить другие заболевания за счет усиления их симптомов. Об этом заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов на пресс-конференции по теме вакцинопрофилактики против COVID. «У коронавируса есть большой плюс — он хороший диагност. Он выявляет все слабые стороны организма», — передает слова Харитонова с конференции корреспондент URA.RU. Харитонов также подчеркнул, что в настоящее время Свердловская область не выполнила план по вакцинации от коронавируса. По его словам, при требуемых 80% населения, в регионе привиты только 72,5%.

Коронавирус является хорошим диагностом, так как позволяет выявить другие заболевания за счет усиления их симптомов. Об этом заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов на пресс-конференции по теме вакцинопрофилактики против COVID. «У коронавируса есть большой плюс — он хороший диагност. Он выявляет все слабые стороны организма», — передает слова Харитонова с конференции корреспондент URA.RU. Харитонов также подчеркнул, что в настоящее время Свердловская область не выполнила план по вакцинации от коронавируса. По его словам, при требуемых 80% населения, в регионе привиты только 72,5%.