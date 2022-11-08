Екатеринбургский эпидемиолог назвал плюсы коронавируса

Коронавирус является хорошим диагностом, так как позволяет выявить другие заболевания за счет усиления их симптомов. Об этом заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов на пресс-конференции по теме вакцинопрофилактики против COVID.
«У коронавируса есть большой плюс — он хороший диагност. Он выявляет все слабые стороны организма», — передает слова Харитонова с конференции корреспондент URA.RU.
Харитонов также подчеркнул, что в настоящее время Свердловская область не выполнила план по вакцинации от коронавируса. По его словам, при требуемых 80% населения, в регионе привиты только 72,5%.
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