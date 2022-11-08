08 ноября 2022

Екатеринбургский эпидемиолог назвал плюсы коронавируса

Эпидемиолог Харитонов: коронавирус является хорошим диагностом
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Александра Харитонова, коронавирус помогает выявить у человека другие заболевания Фото:
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус является хорошим диагностом, так как позволяет выявить другие заболевания за счет усиления их симптомов. Об этом заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов на пресс-конференции по теме вакцинопрофилактики против COVID.

«У коронавируса есть большой плюс — он хороший диагност. Он выявляет все слабые стороны организма», — передает слова Харитонова с конференции корреспондент URA.RU.

Харитонов также подчеркнул, что в настоящее время Свердловская область не выполнила план по вакцинации от коронавируса. По его словам, при требуемых 80% населения, в регионе привиты только 72,5%.

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Коронавирус является хорошим диагностом, так как позволяет выявить другие заболевания за счет усиления их симптомов. Об этом заявил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов на пресс-конференции по теме вакцинопрофилактики против COVID. «У коронавируса есть большой плюс — он хороший диагност. Он выявляет все слабые стороны организма», — передает слова Харитонова с конференции корреспондент URA.RU. Харитонов также подчеркнул, что в настоящее время Свердловская область не выполнила план по вакцинации от коронавируса. По его словам, при требуемых 80% населения, в регионе привиты только 72,5%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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