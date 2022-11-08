В Курганской области прощаются со старшим разведчиком, погибшим на Украине

09 ноября 2022 в 11:13 Размер текста - 17 +

Прощание проходит в рабочем поселке Каргаполье (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В рабочем поселке Каргаполье Курганской области 9 ноября проходит прощание со старшим разведчиком Максимом Велижанцевым, который погиб во время спецоперации на Украине. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» газеты «Сельская правда». Информацию о прощании URA.RU подтвердили в Военном комиссариате Курганской области. «Сегодня в спорткомплексе „Юность“ в 11:30 пройдет прощание с Максимом Алексеевичем Велижанцевым, погибшим в ходе проводимой специальной операции на Украине», — указано в посте, размещенном в группе газеты. В Военном комиссариате Курганской области URA.RU сообщили, что сержант Велижанцев был старшим разведчиком танкового полка. На момент написания новости, информация о представлении его к награде не поступала. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, главная задача спецоперации — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Сержант Максим Велижанцев был старшим разведчиком танкового полка Фото: группа соцсети «ВКонтакте» газеты «Сельская правда»

В рабочем поселке Каргаполье Курганской области 9 ноября проходит прощание со старшим разведчиком Максимом Велижанцевым, который погиб во время спецоперации на Украине. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» газеты «Сельская правда». Информацию о прощании URA.RU подтвердили в Военном комиссариате Курганской области. «Сегодня в спорткомплексе „Юность“ в 11:30 пройдет прощание с Максимом Алексеевичем Велижанцевым, погибшим в ходе проводимой специальной операции на Украине», — указано в посте, размещенном в группе газеты. В Военном комиссариате Курганской области URA.RU сообщили, что сержант Велижанцев был старшим разведчиком танкового полка. На момент написания новости, информация о представлении его к награде не поступала. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, главная задача спецоперации — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.