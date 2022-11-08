08 ноября 2022

В Курганской области прощаются со старшим разведчиком, погибшим на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание проходит в рабочем поселке Каргаполье (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В рабочем поселке Каргаполье Курганской области 9 ноября проходит прощание со старшим разведчиком Максимом Велижанцевым, который погиб во время спецоперации на Украине. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» газеты «Сельская правда». Информацию о прощании URA.RU подтвердили в Военном комиссариате Курганской области.

«Сегодня в спорткомплексе „Юность“ в 11:30 пройдет прощание с Максимом Алексеевичем Велижанцевым, погибшим в ходе проводимой специальной операции на Украине», — указано в посте, размещенном в группе газеты.

В Военном комиссариате Курганской области URA.RU сообщили, что сержант Велижанцев был старшим разведчиком танкового полка. На момент написания новости, информация о представлении его к награде не поступала.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, главная задача спецоперации — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Сержант Максим Велижанцев был старшим разведчиком танкового полка
Фото:

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В рабочем поселке Каргаполье Курганской области 9 ноября проходит прощание со старшим разведчиком Максимом Велижанцевым, который погиб во время спецоперации на Украине. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» газеты «Сельская правда». Информацию о прощании URA.RU подтвердили в Военном комиссариате Курганской области. «Сегодня в спорткомплексе „Юность“ в 11:30 пройдет прощание с Максимом Алексеевичем Велижанцевым, погибшим в ходе проводимой специальной операции на Украине», — указано в посте, размещенном в группе газеты. В Военном комиссариате Курганской области URA.RU сообщили, что сержант Велижанцев был старшим разведчиком танкового полка. На момент написания новости, информация о представлении его к награде не поступала. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, главная задача спецоперации — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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