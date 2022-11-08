В Курганской области прощаются со старшим разведчиком, погибшим на Украине

В рабочем поселке Каргаполье Курганской области 9 ноября проходит прощание со старшим разведчиком Максимом Велижанцевым, который погиб во время спецоперации на Украине. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» газеты «Сельская правда». Информацию о прощании URA.RU подтвердили в Военном комиссариате Курганской области.
«Сегодня в спорткомплексе „Юность“ в 11:30 пройдет прощание с Максимом Алексеевичем Велижанцевым, погибшим в ходе проводимой специальной операции на Украине», — указано в посте, размещенном в группе газеты.
В Военном комиссариате Курганской области URA.RU сообщили, что сержант Велижанцев был старшим разведчиком танкового полка. На момент написания новости, информация о представлении его к награде не поступала.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По его словам, главная задача спецоперации — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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