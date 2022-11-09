РБК: экс-глава «Ростуризма» Догузова отказалась от нового поста

Бывшая глава «Ростуризма» Зарина Догузова не захотела переходить в Минэкономразвития на должность куратора туризма. Об этом сообщил источник РБК.
«Догузова отказалась от предложения занять пост замминистра экономического развития, отвечающего за развитие туристической отрасли. Предложение стать куратором туристической отрасли в Минэкономразвития Догузова получила от вице-премьера Дмитрия Чернышенко», — передает РБК со ссылкой на источники, близкие к «Ростуризму» и Минэкономразвития. Причина отказа не уточняется. Издание сообщает, что направило запрос в Минэкономразвития и представителю Догузовой.
Президент РФ Владимир Путин упразднил «Ростуризм» в октябре и передал его полномочия Минэкономразвития, передает деловое издание «Взгляд». Временным куратором направления туризм стал замминистра органа Дмитрий Вахруков. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил завершить ликвидацию до 15 марта, сообщает RT.
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Бывшая глава «Ростуризма» Зарина Догузова не захотела переходить в Минэкономразвития на должность куратора туризма. Об этом сообщил источник РБК. «Догузова отказалась от предложения занять пост замминистра экономического развития, отвечающего за развитие туристической отрасли. Предложение стать куратором туристической отрасли в Минэкономразвития Догузова получила от вице-премьера Дмитрия Чернышенко», — передает РБК со ссылкой на источники, близкие к «Ростуризму» и Минэкономразвития. Причина отказа не уточняется. Издание сообщает, что направило запрос в Минэкономразвития и представителю Догузовой. Президент РФ Владимир Путин упразднил «Ростуризм» в октябре и передал его полномочия Минэкономразвития, передает деловое издание «Взгляд». Временным куратором направления туризм стал замминистра органа Дмитрий Вахруков. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил завершить ликвидацию до 15 марта, сообщает RT.