В Крыму национализируют имущество украинских олигархов

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В Крыму заверили, что проводят проверку перед тем, как отобрать имущество Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Земельные участки олигархов из Украины, которые поддерживают власти Киева, будут национализированы в Крыму. Об этом рассказал глава парламента региона Владимир Константинов.

«Должна быть доказана принадлежность объекта тому или иному персонажу. Также должны быть подтверждены враждебные действия владельцев по отношению к России. Только это является основанием для проведения национализации. Мы не отбираем имущество у всех без разбора», — заявил Константинов в интервью РИА «Новости».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В связи с этим парламент Крыма разрешил национализировать имущество украинских олигархов, связанных с властью Киева, сообщает телеканал 360. Под национализацию попадает, в том числе и недвижимость президента Украины Владимира Зеленского, сообщил URA.RU сенатор от Крыма Сергей Цеков. На Украине также проводят национализацию активов россиян и компаний из РФ, передает РАПСИ.

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Земельные участки олигархов из Украины, которые поддерживают власти Киева, будут национализированы в Крыму. Об этом рассказал глава парламента региона Владимир Константинов. «Должна быть доказана принадлежность объекта тому или иному персонажу. Также должны быть подтверждены враждебные действия владельцев по отношению к России. Только это является основанием для проведения национализации. Мы не отбираем имущество у всех без разбора», — заявил Константинов в интервью РИА «Новости». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В связи с этим парламент Крыма разрешил национализировать имущество украинских олигархов, связанных с властью Киева, сообщает телеканал 360. Под национализацию попадает, в том числе и недвижимость президента Украины Владимира Зеленского, сообщил URA.RU сенатор от Крыма Сергей Цеков. На Украине также проводят национализацию активов россиян и компаний из РФ, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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