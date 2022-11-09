В Крыму национализируют имущество украинских олигархов

09 ноября 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

В Крыму заверили, что проводят проверку перед тем, как отобрать имущество Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Земельные участки олигархов из Украины, которые поддерживают власти Киева, будут национализированы в Крыму. Об этом рассказал глава парламента региона Владимир Константинов. «Должна быть доказана принадлежность объекта тому или иному персонажу. Также должны быть подтверждены враждебные действия владельцев по отношению к России. Только это является основанием для проведения национализации. Мы не отбираем имущество у всех без разбора», — заявил Константинов в интервью РИА «Новости». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В связи с этим парламент Крыма разрешил национализировать имущество украинских олигархов, связанных с властью Киева, сообщает телеканал 360. Под национализацию попадает, в том числе и недвижимость президента Украины Владимира Зеленского, сообщил URA.RU сенатор от Крыма Сергей Цеков. На Украине также проводят национализацию активов россиян и компаний из РФ, передает РАПСИ.

Земельные участки олигархов из Украины, которые поддерживают власти Киева, будут национализированы в Крыму. Об этом рассказал глава парламента региона Владимир Константинов. «Должна быть доказана принадлежность объекта тому или иному персонажу. Также должны быть подтверждены враждебные действия владельцев по отношению к России. Только это является основанием для проведения национализации. Мы не отбираем имущество у всех без разбора», — заявил Константинов в интервью РИА «Новости». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В связи с этим парламент Крыма разрешил национализировать имущество украинских олигархов, связанных с властью Киева, сообщает телеканал 360. Под национализацию попадает, в том числе и недвижимость президента Украины Владимира Зеленского, сообщил URA.RU сенатор от Крыма Сергей Цеков. На Украине также проводят национализацию активов россиян и компаний из РФ, передает РАПСИ.